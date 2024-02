Dois exímios violonistas brasileiros, o paulistano Marco Pereira, 73, (violão de 6 cordas de nylon) e o goiano Rogério Caetano, 46, (violão de 7 cordas de aço) lançaram, na última sexta-feira, nas plataformas digitais, um primor de trabalho: o álbum "Folia das Cinco".

Embora pertençam a gerações distintas, os dois artistas abarcam experiências musicais e talentos excepcionais que unidos promovem um enlace no qual a dedicação e o respeito à música brasileira e a seus instrumentos fica evidente.

Os violonistas, arranjadores e compositores Marco Pereira e Rogério Caetano - Divulgação

Além de excelente instrumentista, Marco Pereira é professor, compositor, arranjador e há muito referência no meio musical brasileiro e do exterior. Não há um álbum sequer desse artista que deixe a desejar. Seus trabalhos são todos primorosos e elevam a música brasileira ao patamar mais alto da música deste planeta.

Rogério Caetano não só domina por completo a tradicional sonoridade das cordas de aço do violão de 7 cordas vinda de um dos melhores instrumentistas de choro, o Horondino José da Silva, conhecido como Dino 7 Cordas (1918-2006), como a ela acrescenta, com habilidade e bom gosto, uma nova linguagem, além de uma técnica absurda. Rogerinho como é conhecido não se atém apenas ao choro, mas a outros gêneros como a valsa e o samba, nos quais sempre deixa impressa sua marca sonora quando sola, acompanha, improvisa ou compõe.

O diálogo entre os dois instrumentistas é claro, limpo, suave quando há de ser e vigoroso quando a peça assim solicita. As dinâmicas, nuances, harmonias e melodias promovidas por ambos traduzem sempre uma conversa franca, sincera, transparente, suingada, prazerosa e comum às boas rodas de choro e de samba, mas por vezes atingem fácil a sofisticação requerida das salas de concerto.

Capa do álbum 'Folia das Cinco', dos violonistas Marco Pereira e Rogérinho Caetano - Divulgação

Em "Folia das Cinco" o encantamento que surge do encontro dos dois artistas é arrebatador. Segundo Swami Jr., outro violonista mestre do instrumento, de arranjos sempre bem escritos e autor de composições nas quais a brasilidade impera: "Nada [no álbum] é dispensável. O ouro do violão do Brasil está ali: o virtuosismo, os sons e os sentidos, dialogando com a dança dos ritmos e gêneros, recriados e revestidos de fúria, suingue, lirismo, além de impressionante leveza e sintonia".

O álbum traz dez faixas superbem arranjadas pelos dois instrumentistas: "Folia das Cinco", de Rogério Caetano; "Irene", de Marco Pereira; "Obrigado Rapha!", de Rogério Caetano; "Choro em Dó Menor", de Marco Pereira; "Cidade Lagoa", de Sebastião Fonseca e Cícero Nunes; "Samba pro Marcão", de Rogério Caetano; "Uma Valsa para Rosa", de Marco Pereira; "Amigo é Casa", de Capiba e Hermínio Bello de Carvalho; "Tema das Águas", de Rogério Caetano; e "Flor das Águas", de Marco Pereira.

Participam ainda do álbum dois percussionistas craques, Amoy Ribas e Marcelinho Moreira, em "Folia das Cinco", além de Pretinho da Serrinha, que dá o ar de seu talento em "Obrigado Rapha!" e em "Flor das Águas".

A voz da cantora Zélia Duncan aparece em "Cidade Lagoa" e em "Amigo é Casa", abrilhantando o álbum e mostrando o lado dos dois músicos como acompanhantes, que ocupam tais lugares com muita propriedade.

Com gravação e mixagem realizadas por Daniel Musy, Diego do Valle e Roger Freret, e masterização, por André Dias,"Flor das Águas" mal chegou e já ocupa lugar de referência quando o assunto é violão brasileiro.

Boa audição!

LANÇAMENTO ÁLBUM ‘FLOR DAS ÁGUAS’

ARTISTAS Marco Pereira (violão de 6 cordas), Rogério Caetano (violão de 7 cordas de aço), participações especiais de Zélia Duncan (voz), Amoy Ribas (percussão), Marcelinho Moreira (percussão), e Pretinho da Serrinha (percussão)

ONDE Plataformas digitais

GRAVADORA Galeão