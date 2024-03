São Paulo

O trombonista, saxofonista, arranjador e compositor Raul de Souza (1934-2021) será homenageado no show "Raul de Souza – Bone", nesta quinta-feira (21), às 21h, na Manouche, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Glauco Sölter, baixista do trombonista e que o acompanhou durante seus últimos 15 anos de vida, é quem toca baixo e dirige o espetáculo que conta com uma banda formada só por músicos craques. Entre eles, Marcos Nimrichter (teclados), Eduardo Neves (sax tenor), Leonardo Ramiro (trombone), José Arimatéa (trompete) e Fofo Black (bateria), além de Luana Mallet, Tania Tai e Ella Fernandes no backing vocal.

O trombonista, saxofonista, compositor e arranjador Raul de Souza - Divulgação/ Netum Lima

No repertório músicas como "Overture", "Botton Heart", "Sweet Lucy", "Rio Loco", "Don't Ask My Neighbors", "Wild and Shy", "Banana Tree", "Mitchs Boogie", "Aquelas Coisas Todas", e a inédita "Bom Momento", registrada em um álbum gravado na França há cerca de uma década e nunca lançado.

Raul de Souza aprendeu seu instrumento quando ainda era João José Pereira de Souza e passava as noites tocando nas gafieiras cariocas antes de enveredar pela música popular e pelo jazz. Foi o compositor Ary Barroso (1903-1964) quem mudou o nome de João para Raul alegando que nome de trombonista era Raul, e não João, em alusão ao trombonista Raul de Barros (1915-2009).

Além de um grande improvisador, João, ou melhor, Raul de Souza foi o inventor do "souzabone", um trombone de pistão com quatro válvulas, uma a mais do que as existentes no instrumento tradicional.

Saiba mais sobre Raul de Souza em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2016/09/23/raul-de-souza-lanca-o-cd-brazilian-samba-jazz-em-sao-paulo/, e leia em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2016/09/23/raul-de-souza-lanca-o-cd-brazilian-samba-jazz-em-sao-paulo/ além de assistir, a seguir, ao vídeo gravado com exclusividade pelo blog Música em Letras, em 2016, no qual Raul de Souza faz um solo de "Azul", música de sua autoria.

Bom show!

SHOW ‘RAUL DE SOUZA BONE’

ARTISTAS Vários

QUANDO Quinta-feira (21), às 21h

ONDE Manouche, r. Jardim Botânico, 983, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, tel. (21) 3514-8200

QUANTO De R$ 70 a R$ 140