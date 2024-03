São Paulo

Acontece nestes sábado (9) e domingo (10), no auditório do Sesc Pompeia, em São Paulo, as apresentações da violonista Gabriele Leite, que interpretará músicas do repertório de seu álbum "Territórios" (2023), lançado pela gravadora Rocinante.

Considerada um dos grandes talentos de sua geração quando o assunto é violão clássico, Gabriele Leite, 25, nasceu em Cerquilho, no interior de São Paulo, a cerca de 140 quilômetros da capital.

A violonista Gabriele Leite - Divulgação/Diego Bresani

A instrumentista iniciou seus estudos musicais no Instituto Guri, em São Paulo, antes de ingressar, aos 18 anos, no curso bacharelado com habilitação em violão, no Instituto de Artes da Universidade do Estado de São Paulo (Unesp).

Em 2020, fez seu mestrado em Performance Musical na Manhattan School of Music, em Nova York, com bolsa integral da Sociedade Cultura Artística.

Atualmente, Gabriele Leite é doutoranda em Performance Musical na Stony Brook University, em Nova York.

Nas apresentações destes sábado e domingo serão interpretadas "Cinco Bagatelas", de William Walton, "Ritmata", de Edino Krieger, além de "Sonata", de Sérgio Assad, e "Melodia Sentimental", de Villa-Lobos.

As apresentações fazem parte da tournê da instrumentista pelo Brasil, que segue para Belo Horizonte (MG), onde se apresentará na próxima terça-feira (12); Olinda (PE), na próxima quinta-feira (14); e sábado (16), em Belém (PA).

LANÇAMENTO ÁLBUM ‘TERRITÓRIOS’

ARTISTA Gabriele Leite

QUANDO Sábado, às 20h30; domingo, às 17h30

ONDE Auditório Sesc Pompéia, r. Clélia, 93, Água Branca, São Paulo, tel.(11) 3871-7700

QUANTO De R$ 12 a R$ 40