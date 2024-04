São Paulo

Acontece na próxima terça-feira (23), às 20h, no Bona Casa de Música, em São Paulo, o show "Verão Deluxe D’Alulu", da cantora e compositora carioca Alulu, 23.

Esta é a terceira passagem da artista na cidade. "Tocar em São Paulo pra mim é jogar meu trabalho nessa metrópole tão multi, tão viva, cheia de gente diferente e assim começar a fazer parte dessa loucura toda. É me deixar ser engolida no melhor sentido", disse a carioca em entrevista exclusiva ao Música em Letras.

A compositora e cantora Alulu - Divulgação

Nos últimos meses, Alulu compôs, ensaiou e fez uma série de shows, entre eles um memorável no palco principal do Rock The Mountain, em Petrópolis (RJ). A artista também tem firmado várias parcerias. Entre elas com Ana Frango Elétrico, Joca, Dora Morelenbaum, Mangolab e outros artistas de sua geração como o compositor, multi-instrumentista e cantor maceioense Bruno Berle, que fará uma participação especial no show de terça-feira.

"Neste espetáculo espero que uma leve brisa litorânea invada as pessoas através da música de uma jovem fazendo suas próprias canções e criando com muita vontade o seu próprio mundo. Quero que o público esteja aberto para entrar neste mundo", disse a artista dando a dica do que esperar do show.

Em meio a algumas composições inéditas, que passeiam pelo axé, samba e forró, estão garantidas "Dourada de Sol", "Mulher Namoradeira" e "Botânica", além de versões bem elaboradas de músicas conhecidas como "Beija Eu", de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Arto Lindsay.

Saiba mais sobre Alulu, que disse a este repórter estar preparando um álbum, em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2022/12/dourada-de-sol-cantora-alulu-lanca-single-e-clipe-quente-nas-plataformas-digitais.shtml.

Bom show!

SHOW ‘O VERÃO DELUXE D’ALULU’

ARTISTAS Alulu, participação especial de Bruno Berle

QUANDO Terça-feira (23), às 20h

ONDE Bona Casa de Música, r. Dr. Paulo Vieira, 101, São Paulo, tel. (11) 3813-7773

QUANTO De R$ 60 a R$ 120