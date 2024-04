São Paulo

O cantor e compositor alagoano Djavan Caetano Viana, 75, lança na quinta-feira (11), nas plataformas de streaming o álbum "D ao Vivo Maceió", o 25º de sua sólida carreira.

No mesmo dia, o artista lança uma versão inédita, com voz e violão, de "Ventos do Norte", canção que está no primeiro LP do artista lançado pela Som Livre, em 1976.

O cantor, compositor e violonista Djavan - Divulgação

"D ao Vivo Maceió" traz o registro sonoro do show que deu início à turnê atual do músico que reuniu na estreia um público com mais de 20 mil pessoas, em sua terra natal Maceió.

São 25 canções consagradas do alagoano. Entre elas, "Oceano", "Um Dia Frio" e "Eu Te Devoro".

Capa do novo álbum de Djavan 'D ao vivo Maceió' - Divulgação

Pode ir preparando o gogó, pois ao ouvir o novo álbum certamente você vai cantar várias músicas com esse espetacular artista, como milhares de pessoas fazem em seus shows.