Premiado como melhor edição e melhor trilha sonora na 17ª edição do Fest Aruanda 2022, e com o prêmio do público de melhor documentário no Festival Internacional da Língua Portuguesa, em Lisboa, o documentário "Lupicínio Rodrigues-Confissões de Um Sofredor", do diretor Alfredo Manevy, será transmitido pelo canal Curta!, nesta segunda-feira (28), às 22h.

No documentário, além de parte do acervo pertencente ao cantor e compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues (1914-1974), algumas revelações aparecem em entrevistas com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa (1945-2022), e Elza Soares (1930-2022).

O cantor e compositor Lupicínio Rodrigues - Divulgação

Elza Soares foi lançada gravando, entre outras músicas de seu primeiro álbum, "Se Acaso Você Chegasse", de autoria de Lupicínio e parte da trilha sonora do musical de Hollywood, "Dançarina Loura", indicada ao Oscar de 1945, sem autorização do compositor, e com créditos não atribuídos a ele. Até hoje seus créditos na indicação ao Oscar não foram reconhecidos.

Lei mais sobre a polêmica em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2024/04/familia-de-lupicinio-rodrigues-aciona-estudio-mgm-por-reconhecimento-do-cantor-como-indicado-ao-oscar.shtml.

DOCUMENTÁRIO ‘LUPICÍNIO RODRIGUES-CONFISSÕES DE UM SOFREDOR’

DIREÇÃO Alfredo Manevy, 96 minutos

QUANDO Segunda-feira (219), às 22h; horários alternativos: 30 de abril, terça-feira, às 2h e às 16h; 1º de maio, quarta, às 10h; 4 de maio, sábado, às 15h e 6 de maio, domingo, às 22h10.

ONDE Canal Curta!