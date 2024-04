O advogado norte-americano Miles Cooley acionou a Amazon MGM Studios na segunda-feira (8) solicitando que a empresa inclua o nome de Lupicínio Rodrigues (1914-1974) como um dos compositores da trilha sonora do filme "Dançarina Loura", de 1944.

A ação é considerada fundamental para que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood reconheça o cantor e compositor brasileiro como indicado ao Oscar de 1945.

Lupicínio Rodrigues, músico esnobado pelo Oscar, ganha filme na Mostra de SP - Divulgação

Desde o ano passado, a família do artista tem se mobilizado para conseguir esse reconhecimento. Os parentes de Lupicínio encaminharam uma carta à Academia com o pedido. Também encamparam a luta o Ministério das Relações Exteriores e a Prefeitura de Porto Alegre, cidade natal do cantor.

Segundo o advogado Cooley, que entrou no caso posteriormente, eles foram informados pelo diretor jurídico da Academia, Scott Miller, que uma condição inicial para essa análise era a de que o estúdio Amazon MGM, que detém os direitos de "Dançarina Loura", desse o devido crédito ao brasileiro. Só, então, o Oscar poderia avaliar a solicitação.

Considerada um dos maiores sucessos da carreira de Lupicínio, a música "Se Acaso Você Chegasse" é tocada em versão instrumental no longa de Frank Woodruff, por um minuto e trinta segundos.

O nome de Lupicínio, porém, nunca foi creditado no filme, cuja trilha sonora, de autoria do americano Edward Kay, foi indicada ao Oscar. A história foi revelada pelo documentário "Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor", do diretor Alfredo Manevy.

"É difícil saber se essa completa falta de respeito e consideração foi motivada pelo fato de Hollywood estar longe, e Lupicínio ainda não ser conhecido fora do Brasil, ou por ele ser afrodescendente ou ambos. Independentemente disso, é incontestável que a trilha sonora de 'Dançarina Loura' contém um uso não creditado de 'Se Acaso Você Chegasse'", escreve o advogado Cooley em email encaminhado à diretora jurídica da Amazon MGM, Lesley Freeman.

Na mensagem, Cooley também encaminha documentos que comprovam que a autoria da música é de Lupicinio, como um parecer técnico assinado pelo musicólogo Cacá Machado, do Instituto de Artes da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

O advogado, que já atuou para grandes nomes do entretenimento como Rihanna e Jay-Z, destaca que a família de Lupicínio não quer indenização ou nenhum tipo de remuneração financeira, "apenas a satisfação de que essa injustiça de 80 anos seja corrigida e o legado de Lupicínio seja adequadamente preservado por meio da MGM/Amazon, e Hollywood em geral, finalmente dando a Lupicínio o reconhecimento merecido".

No email, Cooley também afirma que, embora Lupicínio fosse já conhecido no Brasil na época em que "Dançarina Loura" chegou aos cinemas, ele ganhava muito pouco por suas composições e tinha que trabalhar como bedel em uma faculdade.

O documentário de Alfredo Manevy mostra que artista brasileiro ficou imensamente feliz quando soube que a sua música estava em um filme estrangeiro. Só anos mais tarde, ele se preocupou com a questão dos direitos autorais, já que houve outras ocasiões em que também não recebeu rendimentos pelas suas obras.

Surgiu nele, então, o interesse de assumir a Sociedade Brasileira dos Compositores Autorais, na qual atuou por 28 anos. "Infelizmente, ele morreu sem ter esse reconhecimento do Oscar", afirma Manevy.

(Veja, abaixo, trecho do documentário Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor", que mostra a música do compositor brasileiro sendo tocada no filme)

Segundo ele, não está muito claro como a canção chegou até os produtores americanos. "Mas temos algumas pistas", diz o diretor. Eles sabem, por exemplo, que a música, ao lado de outros sambas brasileiros, foi encaminhada em 1941 aos Estados Unidos como parte da "Política da Boa Vizinhança" adotada pelo presidente americano Franklin D. Roosevelt para se aproximar culturalmente da América Latina.

"Um acidente de percurso pode ter levado a canção de Lupicínio a não ser creditada como deveria", completa o diretor.

"É uma justiça histórica e simbólica que esse reconhecimento aconteça agora", afirma ele.

"Se Acaso Você Chegasse" foi a música também que lançou Elza Soares em seu primeiro disco.

