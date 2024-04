São Paulo

Se o cantor Elvis Aaron Presley (1935-1977) participasse de um concurso no qual vencesse quem o melhor imitasse certamente perderia o primeiro lugar para o cantor britânico Ben Portsmouth, considerado o melhor "Elvis Presley Performer" do mundo.

Em agosto, Portsmouth vem ao Brasil para uma série de apresentações nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Curitiba e Londrina.

O performer britânico Ben Portsmouth - Divulgação

"O Brasil tem alguns dos melhores e mais apaixonados fãs [de Elvis] do mundo. Realmente sinto o entusiasmo deles por Elvis assim como eu. É um público totalmente diferente e muito apaixonante e sempre um prazer tocar no país. Amo conversar com cada fã e ouvir suas histórias sobre como se tornaram fãs de Elvis", disse o artista expert em fazer com que o público sinta-se como se estivesse diante do Rei do Rock.

O melhor performer de Elvis fará seu tributo ao Rei com a turnê "The King Is Back" em terras brasileiras, apresentando-se no dia 8 de agosto na Ópera de Arame, em Curitiba; 10 de agosto, no Teatro Marista, em Londrina; 11 de agosto, no Qualistage, no Rio de Janeiro; 16 de agosto, no Teatro Sesi, em Porto Alegre; 17 de agosto, no Teatro Celso Furtado, em São Paulo; e no dia 18 de agosto, no Auditório Master Ulisses Guimarães, em Brasília.

No repertório do espetáculo estão garantidas "Kiss Me Quick", "Love Me Tender", "Suspicious Minds", "Always On My Mind", "Johnny B. Goode", "My Way", "Bridge Over Troubled Water" e "Can't Help Falling In Love", além de "Wonder Of You".

Bom show!

SHOWS ‘THE KING IS BACK’

ARTISTA Ben Portsmouth

QUANDO/ONDE/QUANTO Quarta-feira (8) de agosto, às 20h, Ópera de Arame, r. João Gava, 920, Abranches, Curitiba (PR), tel. (41) 99244-6929, ingressos a partir de R$ 175 mais taxas em https://www.bilheteriadigital.com/the-king-is-back-with-ben-portsmouth-curitiba-08-de-agosto; sexta-feira (10) de agosto, às 20h, Teatro Marista, r. Cristiano Machado, 240, Campo Belo, Londrina (PR), tel. (43) 99609-0303, ingressos a partir de R$ 175,00 mais taxas, em https://www.bilheteriadigital.com/the-king-is-back-with-ben-portsmouth-londrina-10-de-agosto; sábado (11) de agosto, às 20h, Qualistage, av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), tel. (21) 4003-6464, ingressos a partir de R$ 150,00 mais taxas, em https://www.ticketmaster.com.br/event/ben-portsmouth; quinta-feira (16) de agosto, Teatro do Sesi, av. Assis Brasil, 8787, Sarandi, Porto Alegre (RS), tel. (51) 3347-8636, ingressos a partir de R$ 175,00 mais taxas, em https://www.bilheteriadigital.com/the-king-is-back-with-ben-portsmouth-porto-alegre-16-de-agosto; sexta-feira (17), às 20h, Teatro Celso Furtado, av. Olavo Fontoura, 1209, Parque Anhembi, São Paulo (SP), tel. (11) 99530-1958, ingressos a partir de R$ 175,00 mais taxas, em https://www.bilheteriadigital.com/the-king-is-back-with-ben-portsmouth-sao-paulo-17-de-agosto; e sábado (18) de agosto, às 20h, Auditório Master Ulisses Guimarães, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília (DF), ingressos a partir de R$ 175,00 mais taxas em, https://www.bilheteriadigital.com/the-king-is-back-with-ben-portsmouth-18-de-agosto