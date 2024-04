São Paulo

A mistura de alguns gêneros musicais europeus com a música africana, lá pela década de 1870, no Rio de Janeiro, deu origem ao choro, gênero musical criado no Brasil. Considerado um dos patrimônios imateriais e culturais do país, assim como o carimbó, o frevo, o tambor de crioula do Maranhão, entre outros, o choro tem um dia para ser comemorado: 23 de abril.

Para comemorar a data com propriedade, vale conferir a playlist com clássicos do choro produzida pela ABMI (Associação Brasileira de Música Independente), em parceria com o Itamaraty, que está disponível em https://spoti.fi/3dAW85v.

O Regional Violão Brejeiro e seus integrantes - Divulgação

Além disso, neste mês em que se comemora o Dia do Choro, duas apresentações e um lançamento relacionados ao gênero merecem atenção.

A primeira delas é da Orquestra Paulista de Choro, que acontece nesta sexta-feira (12), às 21h, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, na qual releituras do gênero poderão ser conferidas através do repertório do espetáculo que leva ao palco músicas do álbum "OCC Visita Laércio de Freitas".

A Orquestra Paulista de Choro ainda se chamava Orquestra de Choro Campineira quando, em 2017, gravou seu disco de estreia a partir de uma pesquisa sobre a rica obra do compositor e arranjador Laércio de Freitas, nascido em Campinas. Tendo como base o álbum "São Paulo no Balanço do Choro- ao Nosso Amigo Esmê" (1980), do próprio Laércio, que participou dos arranjos e das gravações do trabalho em sua homenagem, o álbum traz nove faixas, entre elas, "Camondongas", "Fandangoso" e "O Cabo da Pitanga" a serem interpretadas no espetáculo desta sexta-feira pela orquestra sob o novo nome.

Atualmente a Orquestra Paulista de Choro é formada por músicos e arranjadores residentes em São Paulo e Campinas: Eduardo Pereira (cavaquinho e bandolim), Gustavo de Medeiros (guitarra, violão 7 e bandolim), João Casimiro (bateria), Klesley Brandão ( trompete e flugelhorn), Nath Magalhães (percussão), Pedro Assad (piano), Ramon Del Pino (contrabaixo elétrico), Tahyná Oliveira (flauta transversal) e Vitor Alcântara (sax tenor).

A segunda apresentação que merece destaque acontece também nesta sexta-feira (12), às 19h, no Sesc Santo Amaro, em São Paulo, com o Regional Violão Brejeiro, colocando uma luz sobre o violão solista brasileiro, em show gratuito. O músico João Pellegrini formou um regional, com dois violões, um cavaquinho e um pandeiro, com a finalidade de destacar a sonoridade, o vocabulário e o sotaque do violão quando tocado em uma roda de choro.

O grupo formado por João Pellegrini e Matheus Caitano (violão 7 cordas), Emerson Bernardes (cavaco) e Fernando Miranda (pandeiro e percussão) interpretará músicas de violonistas considerados mestres em seus instrumentos de diferentes épocas, como Marco Pereira,Yamandu Costa, Raphael Rabello (1962-1995), Garoto (1915-1955), Dilermando Reis (1916-1977) e João Pernambuco (1883-1947).

O guitarrista Tom Cykman e o violonista Félix Júnior - Divulgação

Quanto ao lançamento que certamente irá agradar os amantes do choro, a novidade é o disco "Chorando em Frente", do guitarrista Tom Cykman e do violonista Félix Júnior, a ser lançado nas plataformas digitais no dia 19 de abril.

O som da guitarra de Tom Cykman somada ao som do violão de sete cordas de Félix Júnior mostra que o choro pode constantemente ser renovado, sem perder suas características. Prova disso está nas interpretações dos dois artistas relendo, entre outras composições clássicas do gênero, "Ingênuo", de Pixinguinha e Benedito Lacerda, "Doce de Coco", de Jacob do Bandolim, "Chorando Baixinho", de Abel Ferreira, e "Chorinho de Gafieira", de Astor Silva, entre outras.

Assista, a seguir, ao vídeo de Tom Cykman e Félix Júnior interpretando "Chorinho de Gafieira", de Astor Silva.

Diferentemente da ideia leviana de que choro é música antiga e de gente velha, as notícias acima comprovam que o gênero, assim como o jazz, é passível de constante renovação, assegurando não só uma contribuição rica e inovadora à música, mas também à sua própria existência, assim como o prazer de compartilharmos uma música genuinamente brasileira e de altíssima qualidade.

SHOW ORQUESTRA PAULISTA DE CHORO

ARTISTA Orquestra Paulista de Choro

QUANDO Sexta-feira (12), às 21h

ONDE Sesc Belenzinho, r. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, São Paulo, tel. (11) 2076-9700

QUANTO De R$ 15 a R$ 50

SHOW REGIONAL VIOLÃO BREJEIRO

ARTISTA Regional Violão Brejeiro

QUANDO Sexta-feira (12), às 19h

ONDE Sesc Santo Amaro, r. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo, tel. (11) 5541-4000

QUANTO Gratuito

LANÇAMENTO ÁLBUM ‘CHORANDO EM FRENTE’

ARTISTAS Tom Cykman (guitarra) e Félix Júnior (violão de 7)

QUANDO Dia 19 de abril

ONDE Plataformas digitais