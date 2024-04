São Paulo

Meses após o golpe de 1964, estreou no dia 11 de dezembro, no teatro Arena, no Rio de Janeiro, o espetáculo musical "Opinião", com Zé Kéti (1921-1999), João do Vale (1934-1996) e Nara Leão (1942-1989) posteriormente substituída pela cantora Maria Bethânia.

Marco importante na MPB, o show dirigido por Augusto Boal (1931-2009) trouxe em seu repertório canções emblemáticas à sigla, intercaladas à narrações que abordavam de maneira contundente temas ligados aos problemas sociais do Brasil.

Elenco de 'Pega, Mata e Come - 60 anos de Opinião' - Divulgação/José de Holanda

Entre elas, "Carcará", de João do Vale e José Cândido, e "Opinião", de Zé Kéti, músicas que figuram também no álbum homônimo ao show, lançado em 1965, pela Polygram/Philips.

Essas entre outras canções serão interpretadas por um elenco muito bem formado para celebrar o importante espetáculo através de sua releitura em "Pega, Mata e Come: 60 anos de Opinião", que acontece nesta quarta-feira (4) e quinta-feira (5), às 21h, no teatro do Sesc Vila Mariana, em São Paulo.

No elenco, Xis, Ellen Oléria, Paulo Tó, Xeina Barros e Alessandra Leão, estão sob direção de Jé Oliveira e da dramaturgia de Mariana Mayor e Julian Boal para trazerem ao palco questões sociais atuais em meio a muita música boa.

Entre os músicos que acompanham o elenco estão o multinstrumentista Marcelo Cabral, o baterista e percussionista Thiago Sonho, a flautista e cantora Lua Bernardo e o violeiro Rodrigo Caçapa.

Bom espetáculo.

SHOW ‘PEGA, MATA E COME: 60 ANOS DE OPINIÃO’

ARTISTAS Vários

QUANDO Quarta-feira (4) e quinta-feira (5), às 21h

ONDE Teatro do Sesc Vila Mariana, r. Pelotas, 141, Vila Mariana, São Paulo, tel. (11)

QUANTO De R$ 15 a R$ 50