São Paulo

Estreia neste sábado, às 22h, no Cine Brasil TV, o longa-metragem "Sérgio Ricardo: Uma Outra História do Cinema Novo", dirigido por Rafael Rosa Hagemeyer.

Produzido pela Manacá Cine, o documentário de 2023, durante 60 minutos, traz à luz a caminhada do cantor, violonista, compositor e diretor de cinema Sérgio Ricardo (1932-2020), mostrando um artista maior do que a reles cena que o estigmatizou, em 1967, quebrando seu violão e jogando-o na plateia que o vaiava no Festival de Música Popular Brasileira da Record.

No início do filme o artista revela ter um "probleminha". "É o problema da memória viu? Entrevista é danado, tem que lembrar de coisas, datas e não sei quê. Não sei nada disso mais". E continua dizendo que estudou no conservatório desde os oito anos de idade. "Quer dizer, eu me reconheci sendo músico. Estudei música, da música parti para a noite carioca e aí deixou de ser erudito para a música popular".

O diretor de cinema, compositor, cantor e músico Sérgio Ricardo - Divulgação

Entretanto, Sérgio Ricardo foi também diretor de cinema e compositor de trilhas sonoras importantes, como as de "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964) e de "Terra em Transe" (1967), os dois de Glauber Rocha (1939-1981).

Compositor de várias canções, entre elas a "Beto Bom de Bola", Sérgio Ricardo, na onda do Cinema Novo figura como diretor em quatro filmes: "O Menino da Calça Branca" (1961), "Esse Mundo É Meu" (1964), "Juliana do Amor Perdido" (1969) e "A Noite do Espantalho" (1974). Ainda aos 85 anos de idade, em 2017, Sérgio Ricardo dirigiu o longa "Bandeira de Retalhos" (2018).

No elenco do documentário, Osmar Prado, Othon Bastos, Ziraldo (1932-2024), Marina Lutfi, Alceu Valença, Antônio Pitanga, Geraldo Azevedo, Ítala Nandi e Luzia Aparecida ajudam a contar a significativa produção cinematográfica deste exímio artista.

Bom filme!

FILME ‘SÉRGIO RICARDO: UMA HISTÓRIA DO CINEMA NOVO’

ONDE Cine Brasil TV

QUANDO Sábado (13), às 22h. Reapresentações: segunda-feira (15), às 22h30; quarta-feira (17), às 15h; sexta-feira (19); às 23h; domingo (21); 0h, terça-feira (23); às 5h; quinta-feira (25), às 16h30, sábado (27); e segunda-feira (29), às 7h