São Paulo

O Música em Letras está em Paraty (RJ) acompanhando a 14ª edição do Bourbon Festival Paraty, que se encerra neste domingo (26). O festival traz uma série de shows gratuitos reunindo artistas do jazz, blues, soul e música brasileira na cidade histórica de Paraty (RJ), a 270 quilômetros de São Paulo.

Assista no final do texto ao vídeo gravado, com exclusividade pelo Música em Letras, que registrou um trecho do show dos trombonistas Joabe Reis e Robin Eubanks, no último sábado (25).

O trombonista Joabe Reis apresentando-se no Bourbon Festival Paraty 2024 - Carlos Bozzo Junior/ Folhapress

Os palcos do evento estão localizados na praça da Matriz (palco Matriz) e em frente à igreja Santa Rita (palco Santa Rita), no centro histórico de Paraty. Contudo não são apenas neles que a música terá espaço. Vários artistas também se apresentam, em horários alternados, ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário e ao lado da igreja da Matriz, além da Orleans Street Jazz Band, que circula pelas ruas do centro histórico e praias.

Neste domingo (26), último dia do evento, apresentam-se no palco da igreja Santa Rita, às 14h30, a DJ Dri Arake; às 15h, Luciano Ciranda; às 16h30, Vera Figueiredo; e às 18h, Taryn Donath.

Os trombonistas Robin Eubanks e Joabe Reis no Bourbon Festival Paraty - Carlos Bozzo Junior/Folhapress

No palco principal, o palco da Matriz, a noite promete muita música boa com as apresentações de Leo Gandelman Quartet, às 20h30; Artur Menezes, às 22h; e da Soul Boogie Orquestra e Lud Mazzucatti, às 23h30.

A programação completa do festival pode ser conferida em https://paraty.fest.bourbonstreet.com.br/.

Assista a seguir ao vídeo gravado com exclusividade pelo Música em Letras, no qual os trombonistas Joabe Reis e Robin Eubanks mostram a que vieram.

O jornalista Carlos Bozzo Junior viaja a convite da organização do festival.