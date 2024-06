São Paulo

Há dias viralizou um vídeo na internet no qual o talentoso cantor, compositor e arranjador Ed Motta diz, levianamente: "É burro! Qualquer um que ouve hip-hop é burro. Qualquer um, qual-quer um, qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer um, sem exceção, sem exceção".

Talvez para desespero do artista, que já gravou com os rappers (artistas ligados ao movimento do hip-hop, sim, pois hip-hop é um movimento e rap sua música) Dexter e Mano Brown, o‏ Ministério da Cultura prorrogou até a próxima segunda-feira (24) o prazo para envio da documentação complementar do https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/minc-divulga-informacoes-sobre-edital-de-premiacao-construcao-nacional-da-cultura-hip-hop-2023.

Ed Motta em show, em 2015, na casa 'Terra da Garoa', apos a polemica em que disse não querer ser incomodado pelo 'povão brasileiro' em sua turne pela Europa. - Ze Carlos Barretta/Folhapress

As iniciativas culturais selecionadas têm até a próxima segunda-feira, 24 de junho, para enviar a documentação necessária. Essa prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (17).

Para tirar dúvidas sobre essa etapa, haverá uma reunião online, na quarta-feira, 19 de junho, às 17h, com a diretora de Promoção da Diversidade Cultural do MinC, Karina Gama. Os selecionados receberão o link de participação pelo e-mail cadastrado na inscrição.

O resultado final dos já selecionados foi publicado no dia 11 de junho e está disponível no link https://www.gov.br/culturaviva/pt-br/rede-cultura-viva/apoio-cultura-viva-cultura-popular-e-diversidade/editais-da-diversidade-cultural/edital-premio-cultura-viva-2023-construcao-nacional-do-hip-hop/saiba-tudo-sobre-o-edital.

Serão contempladas 325 iniciativas culturais hip-hop, divididas em três categorias: pessoas físicas, 200 prêmios de R$ 15 mil; grupos/coletivos/crews, 75 prêmios de R$ 20 mil; e instituições privadas sem fins lucrativos, 50 prêmios de R$ 30 mil.

A premiação abrange todas as regiões do país com, até agora, 89 premiados no Nordeste, 59, no Norte, 33, no Centro-Oeste, 46, no Sul e 98, no Sudeste. O investimento total será de R$ 6 milhões, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do ministério.

As candidaturas selecionadas devem encaminhar a seguinte documentação: documento de identificação e CPF da pessoa candidata, representante do grupo/coletivo cultural ou responsável legal pela instituição; declaração conjunta, preenchida e assinada (eletronicamente, de próprio punho ou com impressão digital); cadastro financeiro preenchido e assinado (eletronicamente, de próprio punho ou com impressão digital).

Os documentos devem ser enviados, preferencialmente, para o e-mail edital.hiphop@cultura.gov.br , ou por via postal para Edital de Seleção Pública MinC nº 10, de 25/10/2023, Edital de Premiação – Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023, Ministério da Cultura, Esplanada dos Ministérios - Bloco "B", Sala T-16 - Protocolo Central, Brasília/DF - CEP 70.068-901.

Serão inabilitadas as candidaturas que não apresentarem a documentação dentro do prazo definido pelo Ministério da Cultura.

Numa live em 2022, Ed Motta chega a ser hilário ao estereotipar, imitando a maneira de falar e mostrando como cariocas e paulistas agem quando em meio a grupos de apreciadores de vinho. O artista os qualifica como "cariocas ignorantes" e "paulistas chatos pra caralho".

Contudo, para nossa sorte, o modelo redutor de pensamento de Ed Motta quanto aos grupos de apreciadores de vinhos cariocas e paulistas, além dos fãs de hip-hop, não afeta sua música que é excelente e de altíssima qualidade.

Espero que ele se inscreva neste edital agradando a "burros" como eu.

Boa sorte!