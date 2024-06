São Paulo

Acontece nesta sexta-feira (28), às 21h, no Artsy Club, na Vila Madalena, em São Paulo, o lançamento de "Adapt", primeiro álbum do Bruno Migotto Trio, grupo formado por músicos exímios: Bruno Migotto (baixo elétrico, wurlitzer, piano e bateria), Gustavo Bugni (sintetizadores) e Edu Nali (bateria).

Bruno Migotto Trio; da esquerda para à direita Gustavo Bugni, Bruno Migotto e Edu Nali - Divulgação/Divulgação

O Música em Letras entrevistou o contrabaixista Bruno Migotto que define o álbum "Adapt", como resultado de uma pesquisa sonora atual, com uma estética diferente que fala dos timbres e orquestrações. "Como pensar nesses assuntos como parte da composição e como explorá-los da maneira mais abrangente na formação clássica do trio (piano, baixo e bateria). A proposta é explorar, além dos timbres, aspectos rítmicos como polirritmias e modulações métricas nas composições, tudo isso dentro do contexto da improvisação e da criação espontânea e coletiva", disse Migotto.

Assista, a seguir, aos vídeos nos quais o trio interpreta "Âmago" e "Continuidade" e leia o que o Migotto tem a dizer sobre cada uma dessas composições.

Segundo o baixista, "Âmago", composição de 2018, surgiu da ideia de um mantra que se mantém na mão direita do piano elétrico e é complementada por uma linha de baixo feita com a mão esquerda. "Em 2019 a música foi tocada ao vivo pela primeira vez, ainda sem título. Após executar a música, disse para a plateia que era uma composição inédita e que aceitava sugestões para o nome da composição. Uma moça da plateia sugeriu o nome ‘Âmago’, explicando que música parecia ter saído do meu âmago. Na mesma hora batizei a música com esse título, e é a faixa que abre o disco. Essa foi a primeira faixa em que explorei tocar o baixo elétrico com a mão esquerda e o piano elétrico com a mão direita, um recurso interessante que possibilita ao trio ter um instrumento a mais sendo tocado ao mesmo tempo, como se fosse um quarteto."

Sobre "Continuidade", o músico disse tê-la composto no início da pandemia da covid-19, para uma séria de estudos e composições explorando polirritmias. "Tem dois ritmos acontecendo ao mesmo tempo, um com sete pulsos e um com quatro pulsos, explorando a polirritmia do que chamamos de sete contra quatro. Batizei ela de ‘Continuidade’, pensando em meu pai e meu filho."

Quanto ao show, Migotto disse que além das composições autorais haverá a estreia de uma canção e releituras de uma grande influência do grupo: a banda Radiohead.

Participações especiais de Marina Marchi, na guitarra e vocais, e Edson Sant'Anna, no piano, estão garantidas.

Bom show!

Capa do álbum 'Adapt' do Bruno Migotto Trio - Divulgação/Divulgação

SHOW LANÇAMENTO ÁLBUM ‘ADAPT’

ARTISTAS Bruno Migotto (baixo elétrico, wurlitzer, piano e bateria), Gustavo Bugni (sintetizadores) e Edu Nali (bateria), participações especiais de Marina Marchi (guitarra e vocais) e Edson Sant'Anna (piano)

QUANDO Sexta-feira (28), às 21h

ONDE Artsy Club, r. Simpatia, 301, Vila Madalena, São Paulo, tel. (11) 2886-6376

QUANTO R$ 54 ingressos em https://bit.ly/ArtsyClubLive2806