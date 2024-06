São Paulo

A 16ª edição do In-Edit Brasil, festival internacional dedicado a documentários musicais, acontece de 12 a 23 de junho em São Paulo, em diversas salas, com sessões gratuitas e mais de 60 filmes de diversos países.

Parte da programação será disponibilizada gratuitamente e online, nas plataformas Sesc Digital, Itaú Cultural Play e Spcine Play.

Cena do filme “Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos” que recebeu o prêmio especial do júri na décima primeira edição do In-Edit Brasil - Divulgação/ Mario Luiz Thompson

No Panorama Nacional, destacam-se títulos sobre os artistas Arrigo Barnabé, Black Future, Zé Ketti, DJ Marlboro, o pianista Caio Pagano, o cantor lírico Aldo Badin, Germano Mathias, Moacyr Luz, Luiz Melodia, Black Rio, e DJ K.

No Panorama Mundial, os destaques são documentários sobre Cyndi Lauper, Simple Minds, Karen Carpenter, Carlos Santana, Barbara Dane, Paul Simon, Joan Baez, e "Misty - The Erroll Garner Story", sobre o pianista Erroll Garner, do cineasta franco-suíço Georges Gachot, diretor de "Onde Está Você, João Gilberto?", filme que abriu a décima edição do In-Edit Brasil.

O festival apresenta este ano o Especial Música e Máquinas, destacando pioneiros e inovadores que transformaram o cenário musical, com filmes, entre eles, sobre Pauline Oliveros e Robert Moog, além da exposição que reúne músicos, produtores, inventores de instrumentos eletrônicos com uma série de demonstrações.

O cantor e compositor Luiz Melodia, um dos personagens dos documentários que fazem parte da mostra do festival - Divulgação

Haverá também a Mostra Flashback, com clássicos em versões restauradas como "Let´s Get Lost", sobre Chet Baker, e lançamentos, como a première nacional de "Dig! XX", que revisita um documentário feito há 20 anos sobre as bandas Brian Jonestown Massacre e Dandy Warhols.

A programação paralela inclui apresentações musicais com Arrigo Barnabé, BNegão e Orkestra Bandida, uma projeção de filme com trilha tocada ao vivo por Lúcio Maia, debates, encontros, masterclasses, a tradicional feira de vinil. Este ano, a novidade é a feira de livros Cine Musical, com obras sobre música e cinema.

A sessão de abertura do evento acontece nesta quarta-feira (12), às 20h30, no CineSesc, com a première nacional do documentário sobre a banda DEVO. O evento é gratuito, para convidados e público, e os ingressos serão distribuídos a partir das 19h, na bilheteria do cinema.

Todas as sessões e atividades são gratuitas, exceto no CineSesc, onde haverá sessões gratuitas e ingresso popular no valor único de R$ 10.

A programação estará disponível nas plataformas digitais Sesc Digital, Itaú Cultural Play, Spcine Play e em www.in-edit-brasil.com.

Bons filmes!

16º IN-EDIT BRASIL-FESTIVAL INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO MUSICAL

QUANDO De quarta-feira (12) a domingo (23) de junho

ONDE Nas salas de exibição, a seguir, em São Paulo, e online: CineSesc, r. Augusta, 2075, Cerqueira César; Cinemateca Brasileira, Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino; Spcine Olido, av. São João, 473, Centro; Spcine Paulo Emílio (CCSP), r. Vergueiro, 1000, Paraíso; Cineclube Cortina, r. Araújo, 62, República; Cine Bijou, Praça Franklin Roosevelt, 172, Consolação; Cine Matilha, r. Rego Freitas, 542, República; Circuito Spcine Perus (CEU Perus), r. Bernardo José de Lorena, s/n, Perus; Circuito Spcine Meninos (CEU Meninos), r. Barbinos, 111, São João Clímaco; e Circuito Spcine CFC Cidade Tiradentes, av. Inácio Monteiro, 6900, Cidade Tiradentes

QUANTO Gratuito, exceto no CineSesc, com sessões no valor único de R$ 10