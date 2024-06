São Paulo

A banda de punk rock Inocentes lança nesta terça-feira (25), nas plataformas digitais, o EP "Não Acordem a Cidade", com cinco faixas que dão uma prévia da pegada acústica contida no álbum "Antes do Fim", a ser lançado em agosto.

São cinco faixas dando spoiler do novo trabalho: "Expresso do Oriente", "Não Acordem a Cidade","O Homem Que Bebia Demais", "A Noite Lá Fora" e "São Paulo".

A banda Inocentes que lança EP nesta terça-feira - Alexandre Wittboldt/Divulgação

"Expresso do Oriente" e a faixa título "Não Acordem a Cidade" foram originalmente lançadas no álbum "Pânico em SP" de 1986.

O grupo, que em sua formação atual conta com Anselmo Monstro, no contrabaixo, Clemente Nascimento, como vocalista e guitarrista, Nonô, na bateria, e o guitarrista Ronaldo Passos, gravou, mixou e masterizou o som nervoso da banda no Red Star Studio. O álbum será lançado pelo selo Red Star Recordings.

Segundo Clemente, o padrão na escolha das faixas foi "lançar músicas que não tenham sido regravadas antes, e que os arranjos tenham nos deixado muito satisfeitos. São músicas que acabam tendo um ar de frescor e ineditismo, algumas são velhas conhecidas, outras nem tanto, são verdadeiros lados B, mas que a gente gosta muito".

O EP completo você ouve na plataforma de áudio de sua preferência em https://onerpm.link/958320250831.

Boa audição!

LANÇAMENTO EP ‘NÃO ACORDEM A CIDADE’

ARTISTA Inocentes

QUANDO Terça-feira (25)

ONDE Plataformas digitais