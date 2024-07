Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta quarta-feira (3) o Plano Safra da Agricultura Familiar de 2024/2025. No evento, Lula visitou a feira dos agricultores organizada no Palácio do Planalto.

O Plano foi lançado pelo governo com R$ 76 bilhões de crédito. O valor é apenas 6,15% superior ao do ano ano passado, quando foram R$ 71,6 bilhões para crédito rural. Em comparação com o crédito para agricultura familiar no último ano do governo Jair Bolsonaro (PL), houve alta de 43%.