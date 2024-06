São Paulo

Acontece nesta sexta-feira (7) e sábado (8), às 21h, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, o espetáculo que reúne o compositor e pianista vencedor de dois Grammys Fábio Torres com a São Paulo Havana Orquestra, regida pela maestrina cubana Daiana Garcia.

Com orquestração e arranjos de Tiago Costa, Léo Rodrigues na percussão, além de Fábio Torres no piano, seis integrantes da orquestra cubana e de sete instrumentistas paulistanos, liderados pelo contrabaixista Pedro Gadelha, primeiro violino da Osesp, será possível perceber algumas semelhanças entre a rica música cubana e a brasileira.

No centro, o pianista e compositor Fábio Torres, a esquerda a maestrina cubana Daiana Garcia, e a direita o percussionista Léo Rodrigues. Atrás dos artistas, a São Paulo Havana Orquestra

Fazem parte da São Paulo Havana Orquestra os músicos brasileiros Luiz Amato (violino), Amanda Martins (violino), Matthew Torpe (violino), Robinho Carmo (violino), Gabriel Marin (viola) e Heloisa Meirelles (violoncelo). Já os músicos cubanos que integram a orquestra são da Orquestra de Câmara de Havana: Brenda Chávez Aguilar (violino), Tania Haase Solorzano (violino), Javier Cantillo Laffita (violino), Yosmara Castañeda Valdés (viola), Gretchen Labrada Izquierdo (viola) e Amaya Justiz Robert (violoncelo).

No repertório, choros, valsas, além de músicas inéditas, escritas por Fábio Torres, que também é pianista do Trio Corrente. Entre as composições do pianista figuram, "Venezuelana nº 1", "Valsa de Cora", "Pra Esquecer das Coisas Úteis", "Lilyá", "Céu Infinito Sertão" e "Suíte". Completam o repertório do espetáculo, "Pan con Timba", de Aldo Lopez-Gavilán, e "Amphibious", de Moacir Santos (1926-2006).

FÁBIO TORRES E SÃO PAULO HAVANA ORQUESTRA

ARTISTAS Vários

QUANDO Sexta-feira (7) e sábado (8), às 21h

ONDE Sesc Pinheiros, r. Paes Leme, 195, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3095-9400

QUANTO De R$ 15 a R$ 50