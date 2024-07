São Paulo

Acontece no dia 10 de agosto, às 20h, no Teatro J. Safra, em São Paulo, o show que levará ao palco o compositor e cantor carioca Luiz Gonzaga Kedi Ayrão, 82, sambista conhecido como Luiz Ayrão.

"Samba de Respeito" é o álbum mais recente do artista que contou com a participação especial de gente do ramo como Alcione, Demônios da Garoa, Diogo Nogueira, Monarco da Portela, Péricles, Toninho Gerais, Xande de Pilares, Zeca Baleiro e Zeca Pagodinho.

O cantor e compositor Luiz Ayrão - Christian von Ameln/Folhapress

Além de músicas de "Samba de Respeito", alguns sucessos do sambista que fizeram com que ele abocanhasse vários prêmios amealhando discos de ouro, discos de platina, globos de ouro, entre outros, estão no repertório do espetáculo. Entre eles, "Porta Aberta", "No Silêncio da Madrugada", "Bola Dividida", "Nossa Canção", "Ciúme de Você", "Bonequinha", "Águia na Cabeça", "Os Amantes", "Meu Canarinho", "Quero que Volte" e "O Lencinho".

Há mais de 60 anos na estrada, Luiz Ayrão sabe tudo sobre samba e a difícil missão de ser um artista, no Brasil. "Enquanto Deus me der vida a missão será cumprida. A missão de equilibrista, porque essa é a vida do artista. Caminhar na corda bamba. Espero cantar muito samba e prosseguir o monólogo. Isto é apenas o prólogo e terá segundo ato", disse o sambista.

Bom show!

SHOW LUIZ AYRÃO

ARTISTA Luiz Ayrão

QUANDO Dia 10 de agosto, às 20h

ONDE Teatro J. Safra, r. Josef Kryss, 318, Barra Funda, São Paulo, tel. (11) 3611 3042 e 3611 2561

QUANTO De R$ 20 a R$ 80 ingressos online: https://www.teatrojsafra.com.br/bilheteria.html