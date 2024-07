São Paulo

O compositor, violonista, arranjador e cantor paulistano Eduardo Gudin, 73, fará um show, às 20h do dia 1° de agosto, no Alvas Showroom, na região de San Pedro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Esta será a primeira vez que o músico irá se apresentar no país, em quase 60 anos de carreira. O espetáculo terá versões de suas músicas cantadas em inglês. Entre elas, "Paulista", de Eduardo Gudin e José Carlos Costa Neto, que na versão de Marsha Furutani ganhou o nome de "Paulista Avenue", e "Verde", também de Eduardo Gudin e José Carlos Costa Neto, que na gringa irá figurar com o título "Green Times", na versão de Marsha Furutani e Costa Neto (conheça a letra em inglês de "Paulista" no final do texto).

O Música em Letras entrevistou, com exclusividade, o artista, que irá se apresentar acompanhado da tecladista Naila Gallotta, além de Marsha Furutani (vocal e percussão), Blake Strada (contrabaixo), Alex Smith (bateria e percussão) e Martin Shinn (guitarra).

Mulher de Gudin, Naila Gallotta concebeu com o artista "Real Samba", álbum no qual Gallotta canta e toca piano, Gudin toca violão e canta, Jorge Helder toca contrabaixo, Edu Ribeiro, bateria e Léo Rodrigues faz a percussão. O repertório do álbum, ainda sem data para ser lançado, será mostrado pela primeira vez no show que o casal fará em Los Angeles.

Leia, a seguir, a entrevista que Eduardo Gudin concedeu ao blog.

Como surgiu o convite para você ir a Los Angeles fazer um show?

O convite surge pela Marsha Furutani, compositora norte-americana que fez as versões em inglês de músicas minhas.

Qual a importância desse convite para sua carreira?

Poder mostrar meu trabalho internacionalmente num idioma mais universal.

Quais são suas expectativas para essa apresentação?

Tenho tido muita receptividade dos músicos locais [de Los Angeles] ao conhecerem o meu trabalho. Não tenho expectativas anteriores a esse show que vai acontecer. Prefiro ver no momento.

À exceção de Naila Gallotta, você já tocou com esses músicos anteriormente?

Não. É a primeira vez.

Os arranjos das músicas para esse show são seus?



Os arranjos são todos meus e eles têm uma uniformidade pra ter um som geral no trabalho. Existe sempre um diálogo muito presente entre o piano e o violão.

Comente três composições que serão apresentadas no espetáculo.

"Tambor", "Guardiã" e "Som Conquistador" são de minha autoria, letra e música, e têm um estilo de afro-samba em suas características harmônicas e melódicas. Achei que isso poderia interessar ao público norte-americano.

Treze de suas músicas ganharam versões em inglês da instrumentista e compositora norte-americana Marsha Furutani, sendo uma delas "Verde", escrita por Furutani com Costa Neto. Cite três dessas versões que o deixaram contente e por quê.

Fiquei igualmente contente com todas as versões, pois sempre fui muito consultado pela versionista sobre o que as letras queriam dizer. Ela conseguiu fazer as versões com muita musicalidade e sonoridade.

Como você conheceu Marsha Furutani e o que lhe asseverou confiança para que ela fosse sua versionista?

Conheci através de Naila Gallotta que morou em Los Angeles por seis anos e tocou com esse grupo de músicos. A Marsha se interessou muito pelo meu álbum "Notícias Dum Brasil 1", e em seguida conheceu meu trabalho na íntegra e propôs as versões.

Quais cuidados foram tomados para que as versões ficassem a contento?

Os cuidados maiores foram fazer as versões com muita sonoridade e mantendo o sentido original. Isso deu bastante trabalho para a versionista.

O que você aprendeu nesse processo de ter suas músicas vertidas para o inglês?

Eu aprendi que existia uma linguagem nas minhas músicas que causou muito interesse pelos americanos e alguma surpresa.

Você e Naila Gallotta têm em mãos o projeto "Real Samba", álbum no qual Gallotta canta e toca piano, você toca violão e canta, Jorge Helder toca contrabaixo, Edu Ribeiro toca bateria e Léo Rodrigues faz a percussão. Nesse projeto Marsha Furutani compôs 12 versões de suas músicas, além de "Verde", com José Carlos Costa Netto. O que é esse projeto e como ele surgiu?

Eu sempre quis que minhas músicas recebessem versões de alguém nativo. O "Verde" já tinha uma versão de Costa Netto, mas a Marsha sugeriu que fossem feitas algumas alterações e o Costa Netto aprovou.

Em "Real Samba", o cantor Renato Braz e a instrumentista Marsha Furutani também participam. Em quais músicas eles figuram? Comente as participações de ambos.

Renato Braz cantou em "Verde", assim como Marsha que também cantou em "Paulista", "Guardiã" e "Tambor".

Três músicas do álbum ganharam arranjos seus para orquestra de cordas. Quais são?

"Verde", "Paulista" e "Balãozinho". São arranjos escritos para orquestra de cordas com oito violinos, duas violas e dois cellos. Os arranjos foram feitos para apoiar o diálogo entre piano e violão.

Além de "Verde", "Paulista" e "Samba de Verdade", traduzida como "Real Samba", composições suas com Costa Neto, há ainda no novo álbum "Real Samba" as músicas: "Jongo Trio"; "Tambor"; "Balãozinho" ("Tiny Balloon"); "Sempre" ("Always Listen to Love"); "Som Conquistador" ("Sacred Rhythm"); "Guardiã" ("Guardian"); "Alma" ("Soulmate"), sua com Cacaso; "Retrato" ("Portrait"), sua com Aluísio Falcão; "Ainda Mais" ("Even More"), sua com Paulinho da Viola; e "Velho Ateu" ("The Old Poet´s Song"), sua e de Roberto Riberti. Qual critério foi usado para escolhê-las?

Foram sugestões da versionista que achou que essas músicas seriam bem aceitas pelo público norte-americano.

Quando e onde "Real Samba" será lançado?

Após o show que faremos nos Estados Unidos, mas ainda não temos uma data determinada e nem local. Estamos em negociação.

Você pretende oferecer esse álbum para um selo no exterior? Por quê?

Na realidade, existem algumas consultas e eu só vejo sentido se esse projeto for lançado do exterior pra cá.

"Paulista Avenue", Eduardo Gudin, José Carlos Costa Netto, versão em inglês de Marsha Furutani





At Paulista when the street lights start to glow

A million stars descend upon the gardens below

We stay warm on the cold April nights into the dawn

With our passion and love



If the dream homes of Paulista disappeared

And one by one were vanquished to the past from view

Who would save our illusions of life when we were young

Love for beauty will come



Do you know how many nights I’ve searched in vain for you

Countless streets I’ve wandered through

Tell me if I saw the same things that you saw today

How many bound’ries have I often crossed

Where in a "single city world"

I’ve lost you!



If your dreams all disappeared without a trace

With nothing to remind you of the beauty once loved

Ask me why do these feelings reside deep in my soul?

My heart had to let go!

"Paulista"( português)

Na Paulista

Os faróis já vão abrir

E um milhão de estrelas

Prontas pra invadir

Os jardins

Onde a gente aqueceu

Numa paixão

Manhãs frias de abril

Se a avenida

Exilou seus casarões

Quem reconstruiria

Nossas ilusões?

Me lembrei

De contar pra você

Nessa canção

Que o amor conseguiu

Você sabe quantas noites

Eu te procurei

Nessas ruas onde andei?

Conta onde passeia hoje

Esse seu olhar

Quantas fronteiras

Ele já cruzou

No mundo inteiro

De uma só cidade

Se os seus sonhos

Emigraram sem deixar

Nem pedra sobre pedra

Pra poder lembrar

Dou razão

É difícil hospedar

No coração Sentimentos assim



SHOW 'GREEN TIMES' COM EDUARDO GUDIN E NAILA GALLOTTA

ARTISTAS Eduardo Gudin e Naila Gallotta

QUANDO 1º de agosto, às 20h (horário local)

ONDE Alvas Showroom, 1417W 8th Street, San Pedro, CA, USA, tel. 310 833 3281

QUANTO $ 35