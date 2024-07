Em tempos de turbulência política e oscilações no preço dos ativos, é comum que muitos investidores fiquem receosos em movimentar seus portfólios, temendo uma piora do mercado. Esses ruídos acabam cegando os investidores, fazendo com que percam oportunidades valiosas. Contudo, focar no longo prazo e nas oportunidades estruturais pode ser a chave para uma estratégia bem-sucedida.

A maior oportunidade do momento está nos títulos privados isentos de IR e referenciados ao IPCA. Recentes mudanças regulatórias estruturais promoveram, a partir deste ano, uma redução na emissão de títulos bancários isentos. Além disso, houve o fim do benefício de postergação de IR dos fundos exclusivos, levando grandes investidores a migrar para fundos de debêntures incentivadas. Esses fundos são obrigados a adquirir títulos de renda fixa de infraestrutura, gerando um excesso de demanda que deve se estender pelos próximos dois anos.

Essa demanda se soma à redução na emissão de títulos bancários isentos mencionada, sustentando a redução dos spreads de crédito. As taxas de juros reais, próximas de seus máximos históricos, também contribuem para esse cenário favorável. Em vez de nos preocuparmos com as oscilações do dólar, as falas do presidente e outros ruídos políticos, devemos focar no que é mais importante para a proteção do patrimônio, ou seja, a inflação.

Desde 2010, um título referenciado ao IPCA isento de IR a IPCA+6,5% ao ano teria superado a rentabilidade de praticamente todos os investimentos tradicionais, como fundos multimercados, CDI, Ibovespa, índice de ações de dividendos, índice de ações small caps, fundos imobiliários e dólar. Portanto, faria sentido esta parcela ser um percentual representativo de sua carteira de longo prazo.

Neste período, o IPCA foi equivalente a 5,8% ao ano. Uma rentabilidade de IPCA+6,5% ao ano isenta de IR seria equivalente a um retorno bruto de 14,9% ao ano ou IPCA+8,6% ao ano. Nenhum investimento tradicional no Brasil superou este retorno neste prazo. O gráfico abaixo mostra a evolução de um investimento nesta taxa de IPCA+8,6% ao ano e os outros ativos citados acima. Perceba que o resultado de um investimento que rende o equivalente a IPCA+8,6% ao ano seria quase o dobro dos demais, desde 2010.

Atualmente, ainda há títulos de excelentes empresas remunerando mais de IPCA+7% ao ano isento de IR, o que seria ainda melhor.

Portanto, a melhor forma de nos proteger e ainda capturar um bom prêmio é por meio da aquisição de uma carteira diversificada de títulos de crédito privados referenciados ao IPCA e isentos de IR, ou de fundos de infra que investem nos mesmos títulos. Esses produtos oferecem uma oportunidade única de proteção e rendimento, aproveitando as condições atuais do mercado e as mudanças regulatórias. Sim, eles devem apresentar alguma oscilação no curto prazo, mas com o foco de mais de 2 anos, eles devem ser imbatíveis.

Muitas vezes, tentamos controlar o que vai ocorrer, tentando adivinhar o que o ruído deve provocar. Esse comportamento nos afasta e nos cega das oportunidades. Ao invés de focar no que ocorre no cenário político e econômico, é fundamental reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgem.

O foco deve ser em estratégias que nos permitam não só preservar o patrimônio, mas também obter rendimentos atrativos no longo prazo, mesmo em meio à incerteza. Assim, podemos transformar a preocupação e estresse com o presente em atitudes que nos garantam um futuro financeiro mais sólido e promissor.

