São Paulo

No intuito de revelar novos artistas da cena do hip hop e os sons produzidos nas periferias urbanas do Brasil, um dos principais festivais do gênero do Brasil, o Festival Sons da Rua responsável pelo Concurso Seletivas de Novos Talentos está com as inscrições abertas para a sua sétima edição.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 22 de julho no endereço eletrônico www.festivalsonsdarua.com.br.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da foto do cartaz de divulgação do evento - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress/Folhapress

O concurso selecionará artistas de todo o país. Para se inscrever, os candidatos devem completar um formulário no site www.sonsdarua.com.br e enviar um vídeo de uma música autoral, que será avaliado pela curadoria do festival.

A competição acontece em quatro fases. Na primeira fase serão selecionados 10 MCs. Na segunda etapa, mantendo o evento em formato híbrido, os rappers escolhidos apresentam suas músicas ao vivo, com transmissão pelo canal do YouTube do Festival Sons da Rua. Encerrados os shows, a votação para a escolha dos três finalistas estará disponível no site do festival.

Os três MCs selecionados sobem ao palco principal do Festival Sons da Rua, no dia 26 de outubro, para a final. O vencedor desta edição será premiado com a gravação de uma música em estúdio.

Boa sorte!