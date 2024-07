São Paulo

A primeira edição do Festival São Paulo Jazz Weekend, que acontecerá entre os dias 28 e 29 de setembro, começa muito bem trazendo nomes fortes relacionados à arte do improviso, para os dois palcos montados, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

A cantora norte-americana Dianne Reeves, o pianista israelense Shai Maestro, o tecladista norte-americano Scott Kinsey e os pianistas brasileiros Amaro Freitas e Salomão Soares, além dos multi-instrumentistas Hermeto Pascoal e Arismar do Espirito Santo e da dupla formada por Seu Jorge e Daniel Jobim, prometem muito som através da arte de amealhar os sons.

A cantora norte-americana Dianne Reeves uma das atrações do evento - Divulgação/Divulgação

Além dos artistas citados acima ainda há outras atrações que merecem serem assistidas. Entre elas a DDG19 Big Band, que aproveitará a ocasião para lançar seu primeiro àlbum, os grupos Octeta, Brazú Quintê e Irmãos e Brothers, a cantora e violinista Carol Panesi, Henrique Mota trio e a flautista Morgana Moreno.

A DDG19 Big Band uma das atrações do evento - Marcela Karam/Divulgação

O palco principal leva o nome de Laércio de Freitas, em homenagem ao pianista, arranjador e maestro, morto no último dia 5. Uma área de piquenique climatizada também será montada para refeições ao ar livre.

No intuito de fazer com que a música seja acessível a todos, o São Paulo Jazz Weekend oferece recursos como acessibilidade para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras, audiodescrição e suporte para espectro autista.

A programação completa e os ingressos estão no site https://www.spjw.com.br/.

Bom festival!

FESTIVAL SÃO PAULO JAZZ WEEKEND

QUANDO De 28 a 29 de setembro

ONDE Memorial da América Latina, r. Tagipuru, portão 2, Barra Funda, São Paulo

QUANTO De R$ 25 a R$ 310