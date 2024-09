São Paulo

Comemorando 35 anos de existência a Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP Tom Jobim) promove de 23 a 28 de setembro a 11ª Revirada Musical, com mais de 100 atrações gratuitas e abertas ao público, na sede da instituição.

Na programação do evento de shows, concertos e recitais, com repertório para todos os gostos, as apresentações terão transmissão ao vivo pelo YouTube da EMESP Tom Jobim.

Alunos da EMESP tocando na escola - Divulgação/Divulgação

A maratona musical, marcada pela diversidade, com uma semana de duração, abrange diferentes estilos e formações desde coral, orquestra, bateria de escola de samba, big band, roda de choro, entre outras.

Parte das comemorações de 35 anos da EMESP Tom Jobim, fundada em outubro de 1989, o festival é também uma excelente oportunidade para o público apreciar o seu estilo de música preferido e para descobrir e se aventurar por outras sonoridades. Quem gosta de música popular pode conferir apresentações de choro com clássicos de Pixinguinha, samba de gafieira, samba jazz e diversos outros estilos musicais, incluindo bossa nova e música latina.

A música tradicional das salas de concerto será representada por orquestras, corais e grupos de câmara. A ópera, a música barroca e a música contemporânea também marcam presença. Os grupos que integram a programação são formados por alunas e alunos e professoras e professores da EMESP Tom Jobim, que reúne um corpo docente com alguns dos melhores profissionais do país com reconhecimento internacional.

Entre eles, o contrabaixista, arranjador e compositor Fernando Machado (Sizão), o violonista Edmilson Capelupi, o clarinetista Alexandre Ribeiro, o saxofonista Josué dos Santos e o pianista e arranjador Tiago Costa.

Boas apresentações!

‘11ª REVIRADA MUSICAL’

ARTISTAS Vários

QUANDO De 23 a 28 de setembro de 2024

ONDE EMESP Tom Jobim, Largo General Osório, 147, Luz, São Paulo, tel. (11) 3585-9888

QUANTO Gratuito