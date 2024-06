Os brasileiros se deram muito bem na tão temida onda de Teahupo'o na Polinésia Francesa, palco onde também será disputada a modalidade surfe nas Olimpíadas de Paris de 2024.

Tatiana Weston-Webb com um surfe potente e acostumada com ondas pesadas surfou muito bem o campeonato todo e na semifinal pegou um tubaço e tirou uma nota 10.

Tatiana Weston-Webb dominando mais um tubo em Teahupoo (Photo by JEROME BROUILLET / AFP) - AFP

Vale lembrar que a categoria feminina há pouco tempo começou a ser disputada nas mesmas ondas da categoria masculina e ondas de consequência como Pipeline e Teahupo'o antes restritas somente aos homens, agora começam a serem dominadas pelas mulheres também,

Apesar da nota 10 Tatiana não conseguiu uma segunda onda com pontuação suficiente para avançar a final, mas mostrou seu surfe e que pretende brigar pelo título mundial. Ela está agora na sétima posição do ranking geral. Lembrando que faltam mais 3 etapas antes da grande final em Trestles e que somente as 5 melhores classificadas no ranking geral disputarão o título. Tatiana também será nossa represente nas Olimpíadas e terá grandes chances de medalha.

Gabriel Medina mostrou porque é sempre favorito em Teahupo'o. Com um surfe cirúrgico ele desfila nos tubos com maestria. É sempre um prazer observar sua técnica nesse pico. No round 16 ele tirou uma nota 10 e mostrou que para tirar nota alta é preciso surfar sempre no limite. Nessa onda se você for conservador não atingirá uma nota considerada excelente. Na semifinal conta o havaiano John John Florence, Medina pegou uma bomba e caiu no final da onda onde se chocou com a rasa bancada. Foi possível ver as costas com vários cortes e depois nas redes sociais vimos que seu pé também foi atingido. Isso aconteceu no começo da bateria e Medina mesmo assim voltou e continuou competindo.

Tahiti Pro - Teahupo'o, Tahiti, French Polynesia - May 30, 2024 Gabriel Medina em ação. REUTERS/Thomas Bevilacqua - REUTERS

John John é um mestre nos tubos e também um dos favoritos nessas condições. O havaiano pegou ondas excelentes e a tarefa do brasileiro ficou bem difícil, John John venceu. Gabriel deu um passo enorme na classificação geral e está agora em 12º lugar. Ele está em forma e muito concentrado, com a sequência de etapas nas quais ele sempre surfa muito bem, não é difícil dizer que ele disputará o título mundial esse ano.

Com John John na final sobrou para Ítalo Ferreira a missão. Com o havaiano como favorito Ítalo entrou focado e ao mesmo tempo relaxado. Foi pegando suas ondas e com o passar do tempo liderava a bateria. Sempre atento ao seu oponente não deu espaço de reação e o confronto terminou 17,70 contra 17,16 para o brasileiro. Ganhou pela primeira vez em Teahupo'o e mostrou que está trabalhando duro para melhorar seu surfe em ondas tubulares. Batalhador, dedicado e com uma disposição invejável, o campeão olímpico mostrou que no pico onde será disputada as próximas Olimpíadas, apesar de não ter conseguido se classificar, merecia um convite especial.

Ítalo Ferreira o grande campeão do Shiseido Tahiti Pro surfing competition, in Teahupo'o, on the French Polynesian Island of Tahiti, ( Photo by JEROME BROUIILLET / AFP) - AFP

Após a final Ítalo encontrou Medina e deram um abraço que demonstrou a união do Brazilian Storm. Foi possível ouvir Ítalo agradecendo Medina pelos toques e ver a felicidades dos dois. É animal ver essa geração unida, se ajudando e torcendo um pelo outro. É assim que que deve ser, é onde o real espírito do surfe está presente.

Yago Dora também subiu na classificação geral, surfou muito bem em Teahupo'o e terá chances de melhorar ainda mais sua classificação nas próximas etapas, aliás as próximas etapas são perfeitas para os brasileiros.

El Salvador e Saquarema ambas no mês de Junho são ondas onde os brasileiros sempre se destacam. Depois teremos uma pausa para as Olimpíadas e na segunda metade de agosto o circuito volta para sua reta final com a etapa de Fiji antes da grande final em Trestles em setembro.

É aí isso galera, estamos chegando e chapa vai esquentar.

Aloha