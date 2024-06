A etapa de El Salvador aconteceu com altas ondas e show dos brasileiros. Gabriel Medina caiu na semifinal e agora é o 6º colocado no ranking geral seguindo por Ítalo Ferreira em 7º e Yago Dora em 8º. Faltando apenas duas etapas para definirem os 5 surfistas mais bem colocados que disputarão a final na California.

Com o circuito mundial chegando na sua reta final os brasileiros conseguiram se recuperar e encostaram nos líderes. Yago foi o destaque da etapa de El Salvador, com aéreos diversos ele deu um show. Cada onda era uma surpresa, aéreos variados com uma combinação de surfe e skate mostraram como o brasileiro domina esse tipo de manobra.

Na final contra o havaiano John John Florence, que também surfou muito, Yago tirou uma nota 9,77 e parecia que poderia ganhar a bateria, mas o mar teve seus momentos de calmaria e as ondas não apareceram. O Brasileiro deu um pulo gigante na classificação avançando 14 posições.

Jonh John fez o seu surfe habitual, sempre com muito power e com manobras inovadoras foi passando as baterias. Depois de chegar a sua quarta final esse ano finalmente ganhou uma etapa. Com isso, se consolida como um dos favoritos ao título mundial.

John John Florence (Photo by Jerome Brouillet / AFP) - JEROME BROUILLET/AFP

Para os brasileiros os resultados foram ótimos e agora teremos a etapa do Rio em Saquarema entre os dias 22 e 30 de junho. Surfando em casa o Brazilian Storm terá a chance de entrar de vez no top 5 e assim dar um passo gigante rumo a disputa pelo título mundial. No Feminino, Tatiana Weston-Webb perdeu nas quartas de final e desperdiçou a chance de melhorar sua classificação no ranking geral. Tati precisa de um bom resultado na próxima etapa no Brasil para se colocar em posição de disputar uma vaga entre as 5 finalistas em setembro.

O Evento de El Salvador em Punta Rocas realmente é um evento gostoso de assistir. Altas direitas rolando sobre uma bancada de pedras com possibilidade de várias manobras, clima tropical e a galera com sorriso no rosto completam a vibe desse evento.

Agora é hora de se preparar para a etapa do Brasil, quem já foi sabe como é e quem ainda não foi vale fazer uma forcinha e aparecer para prestigiar os melhores surfistas do mundo. Saquarema é um lugar incrível e amistoso onde a cidade respira surfe. Vale a pena conferir.

Aloha galera.