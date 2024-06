A segunda parrilla que indico em Buenos Aires se chama Lo de Jesús e fica no coração do bairro de Palermo, na esquina de Gurruchaga com Cabrera.

Esse canto emblemático, reflexo do "caldeirão" que era a Argentina em tempos de imigração em massa, começou a escrever sua história há 72 anos. Foi àquela época que Jesús Pernas e sua esposa, Lola, chegaram da Espanha em busca de novas oportunidades. Com paixão e esforço, deram vida a um espaço que rapidamente se tornou ponto de encontro de vizinhos e trabalhadores, ansiosos por saborear um sanduíche de presunto cru.

No final de 2000, o tradicional Lo de Jesús fechou suas portas, mas em 2003 o empresário gastronômico Martín Sanmartino viu nesse recanto de Palermo uma oportunidade imperdível. O Lo de Jesús reabriu com a premissa de manter o ambiente original, focando na tradição da grelha argentina e das carnes grelhadas.

O conceito era claro: uma churrascaria com pratos clássicos e uma excelente adega. Em 2015, com a anexação das instalações vizinhas, na Gurruchaga 1418, começou a tomar forma a ideia de um complexo gastronômico. Atualmente, o Lo de Jesús conta com cerca de 300 lugares, compostos por uma churrascaria e um wine bar anexo chamado La Malbequeria; o espaço oferece mais de 450 rótulos de vinhos, sob a expertise do renomado sommelier Fabricio Portelli.

O segredo do sucesso e o diferencial do Lo de Jesús residem na dedicação à excelência. A cuidadosa seleção de cortes premium e o amadurecimento das carnes entre 15 e 21 dias garantem textura e sabor excepcionais.

Estava com mais quatro colegas de classe e pedimos um tomahawk, que é o corte do ancho com o osso, entraña, uma provoleta, mollejas, linguiça, endívias, beterrabas e batatas fritas.

O cardápio é extenso e retoma as origens de Jesús, com petiscos imperdíveis, como o presunto cru e a omelete de batata. Além da excelência culinária, o Lo de Jesús se destaca pelo serviço impecável e um ambiente aconchegante, fazendo de cada visita uma celebração da rica gastronomia argentina.