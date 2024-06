São Paulo

O pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, em São Paulo, recebe nos dias 21, 22 e 23 de junho o maior festival de café do Brasil. Com presença de algumas das torrefações mais conceituadas do país, o evento tem degustações, aulas, palestras e shows, entre outras atividades.

São Paulo Coffee Festival tem estandes de mais de 130 marcas em SP - Agência Ophelia/Divulgação

Ao todo, participam do São Paulo Coffee Festival mais de 130 marcas, cada uma com atividades, lançamentos e promoções específicas, o que pode deixar o público sem saber o que priorizar.

Por isso, o Café na Prensa selecionou alguns destaques do evento. Confira abaixo 12 das atrações mais interessantes que as cafeterias, marcas e empresas levarão ao festival.

Luiz Paulo faz aparição inédita com sua 'joalheria de café'

O produtor Luiz Paulo Pereira, fundador da CarmoCoffees, leva seus cafés raros e premiados para o pavilhão da Bienal pela primeira vez —ele não costuma frequentar os eventos do setor no Brasil. A Luiz Paulo Selection, marca de cafés torrados que o produtor lançou para comercializar seus grãos em solo nacional, deve ser um dos mais disputados estandes —ou "joalheria de café", como ele define. Muito procuradas por baristas que buscam o café perfeito para disputa de campeonatos, as fazendas Irmãs Pereira e Santuário Sul, de Luiz Paulo, são conhecidas por serem um laboratório de grãos exóticos e com alta complexidade sensorial. Além de geishas com avaliação acima de 90 pontos, Luiz Paulo levará poucas unidades do Eugenioides, uma rara espécie de café. A presença no São Paulo Coffee Festival é uma oportunidade única que o consumidor final tem para conhecer diretamente os grãos do renomado produtor.

Negroni de café na Nespresso

A Nespresso lança no festival a campanha Unforgettable Recipes e vai aproveitar para apresentar várias receitas cafeinadas, que podem ser degustadas pelo público. A bebida servida vai variar de acordo com o horário. Pela manhã, macchiato de avelã; no almoço, suco de laranja com café; e no final da tarde, negroni de café.

Coffee Lab monta escolinha com miniaulas de graça

A paulistana Coffee Lab, cafeteria-escola que foi uma das pioneiras no mercado de cafés especiais e é uma referência em cursos da área, levará uma escolinha para o pavilhão da Bienal. Haverá miniaulas de cerca de 1 hora de duração, gratuitas e mediante inscrição ou ordem de chegada. A "cantina" da escola servirá sorvete, leitinho da vovó, bolos gelados e um blend especial de espresso, feito exclusivamente para o evento. O Lab venderá ainda um kit de degustação no qual o consumidor poderá comparar café especial com tradicional enquanto assiste a um video da barista Isabela Raposeiras, dona do Coffee Lab.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Pato Rei dá 50% de desconto em geisha do Luiz Paulo

A cafeteria paulistana venderá um dos seus melhores grãos pela metade do preço (de R$ 120 por R$ 60). Trata-se de um café cultivado na Mantiqueira de Minas por Luiz Paulo Pereira, da CarmoCoffees, com notas florais e de mamão. O Pato Rei ainda repetirá uma ação que fez sucesso no ano passado: a pescaria de pato junino. E sorteará uma rifa valendo um brunch e um vinho.

Origami traz campeão de filtrados ao Brasil

O barista chileno Carlos Medina, campeão mundial de preparo de cafés filtrados em 2023, estará no estande da Origami, fabricante de coadores que será lançada no Brasil durante o São Paulo Coffee Festival. A marca, muito utilizada por baristas em competições, chega ao país pelas mãos da importadora Casa Bueno e de Melissa Hsu.

Torrador de amostra do Campeonato Mundial de Torra chega ao Brasil

O especialista Edgard Bressani apresenta no São Paulo Coffee Festival o torrador Link. Desenvolvido na Nova Zelândia, o equipamento que chega agora ao Brasil é portátil, 100% elétrico, permite alta personalização e promete um uso facilitado —ou seja, faz com que se consiga torrar sem ser propriamente um mestre de torra. O torrador estará disponível no estande da Grassy Caffè.

Renan Dantas lança marca de café

O barista Renan Dantas, da Oficina do Barista, lança o Dantas Café, marca por meio da qual ele faz curadoria de grãos para o consumidor final. Três vezes finalista do Campeonato Brasileiro de Barista, Dantas trabalha há mais de 10 anos no setor. O primeiro kit de café já está em pré-venda.

Lucas Lima divulga seu café com a Nescafé

O músico Lucas Lima, geek de café e figurinha carimbada em eventos do setor, estará na sexta-feira, primeiro dia de São Paulo Coffee Festival, no estande da Nescafé, empresa da qual é embaixador e com a qual ele lançou seu próprio café no ano passado, o Nescafé Gold Maestro de Torra.

Santa Monica promove concurso de latte art

Em parceria com a Italac, a marca de café gourmet realiza um campeonato de latte art ao longo dos três dias de evento. O estande da empresa ainda terá degustações de cafés e de drinks cafeinados.

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

Orfeu monta torrefação no meio da Bienal

Assim como na edição de 2023 do São Paulo Coffee Festival, a Orfeu montará uma torrefação no meio do pavilhão da Bienal na qual o consumidor poderá acompanhar a torra e ainda levar para casa o café que viu ser torrado.

Academia do Café lança clube de assinatura

A cafeteria de Belo Horizonte prepara um clube de assinatura de cafés para lançar durante o São Paulo Coffee Festival. O estande da Academia ainda terá sorteios e venda de microlotes premiados.

Abic faz etapa do campeonato de blends

O estande da Abic sediará ao longo do evento a etapa São Paulo do Campeonato Brasileiro de Blends de Café. A associação também participa do evento com palestras e degustações nos demais espaços do SPCF.

Se você gosta de café, não deixe de acompanhar o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br