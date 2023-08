Beijo: demonstração de afeto, efusividade, conexão entre duas (ou mais) pessoas. Também aplicável a si mesmo/a/is (ex: beijinho no ombro). Gesto (esperemos, não?) realizado de mútuo acordo.

-- Ei, mas eu não gostei, não!

Declarações oficiais à parte, este foi o comentário viralizado da meio-campista madrilenha Jenni Hermoso, depois de aparecer nas manchetes de todos os jornais espanhóis no último domingo (20).

Tudo por conta do beijo que Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), tascou em sua boca durante as comemorações em campo após a vitória da Espanha no Mundial de futebol feminino.

Beijo televisionado, efusivo e inesperado -- pra não dizer indesejado --, que surpreendeu a jogadora e alimentou a fúria da opinião pública espanhola.

O dirigente Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola, segurou o rosto da camisa 10 da seleção espanhola, Jenni Hermoso e deu um beijo na boca, provocando um momento extremamente constrangedor durante a cerimônia de entrega da medalha de ouro para a equipe campeã da Copa do Mundo Feminina. (Foto:Reprodução/Sportv ) - Reprodução/Sportv

No vídeo que correu a internet (ver abaixo), a jogadora faz o comentário acima em conversa com suas colegas no vestuário após a vitória.

Uma voz (masculina) quer saber mais e pergunta:

-- E língua, teve língua?

Jenni, com um sorriso algo sem graça, aquiesce com a cabeça quando o outro completa: "um pouco, sí".

Depois, no mesmo vídeo (editado), Rubiales aparece no vestuário abraçando Jenni, que brinca: "nos vamos de boda (vamos nos casar)".

Quando o presidente anuncia que as jogadoras ganharam uma viagem para Ibiza (segundo o jornal El País, viagem que havia sido prometida), seguem-se gritos de alegria. E outra vez ouve-se uma voz masculina:

-- E, ali, celebraremos o casamento (boda) de Jenni e Luis Rubiales!

Depois do incidente público, Rubiales, como era esperado, pediu desculpas. Hermoso, como não nos surpreende, calou-se.

"O que você está esperando para denunciar #Rubialesdimision"?, pergunta um internauta a Jenni em um comentário a um post da jogadora em Instagram comemorando a vitória.

A hashtag pedindo a demissão de Rubiales está em toda parte. A discussão está em toda parte. Rubiales chamou de "idiotas e estúpidos" os críticos do beijo. "É uma coisa sem maldade".

Em seu comentário no vestuário, uma Jenni sem graça, no entanto, pergunta: "Eh, pero no me ha gustado... ¿Y qué hago yo? ("o que faço", "o que posso fazer?")".

Depois do episódio, a camisa 10 declarou à Agência EFE que "foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria de vencer uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todos nós tem sido excepcional e foi um gesto natural de carinho e gratidão... Não dá para passar por cima de um gesto de amizade e gratidão, ganhamos um Mundial Copa e não vamos nos desviar do que é importante".

***

Sim, deveríamos nos beijar mais.

Uma amiga me envia uma palestra de uma psiquiatra madrilenha arretada que pondera: nossa cultura da individualidade e super conectividade está nos afundando em cortisol, estresse, solidão.

Em não poucos casos, diz, a verdade é que não precisamos necessariamente de mais "pastillas" (pílulas); precisamos, de todas as formas, de propósitos, respeito, mais abraços, mais carinho, mais contato humano -- e mais beijos, por supuesto. Desejados, esperados e consentidos.

