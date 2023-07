São Paulo

O concurso Wiki Loves Earth vai premiar fotografias que retratem as paisagens, animais e plantas presentes em áreas de preservação ambiental. A competição acontece em diversos países e busca trazer visibilidade para a proteção da natureza. O projeto é realizado pela Wikipedia, com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Wikipedia realiza concurso para fotografias da natureza. - Alexander Wang/ Unsplash

As inscrições para a etapa nacional do concurso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de agosto por meio da plataforma Wikimedia Commons.

A premiação é dividida em três categorias: paisagens, seres vivos e destruição ambiental. Para concorrer, as fotos precisam ser feitas em unidades de conservação ambiental. Uma lista com os locais está disponível no site do concurso.

O fotógrafo vencedor da etapa nacional terá como prêmio a oportunidade de participar de uma expedição fotográfica para uma área de proteção ambiental brasileira a ser definida. As 15 melhores fotos passarão para a etapa internacional, concorrendo com imagens de outros 50 países.

Na fase global do concurso, as vinte melhores fotografias serão premiadas com vale presentes. A bonificação pode variar de US$ 100 (cerca de R$ 480) a US$ 650 (cerca de R$ 3.120), de acordo com as colocações dos participantes.

O resultado da fase brasileira será divulgado no dia 30 de agosto. Para a competição internacional, a revelação dos vencedores está prevista para o mês de novembro.

Os registros enviados para o concurso ficam sob uma licença livre, podendo ser utilizados por qualquer pessoa, não só na Wikipédia, sem qualquer tipo de pagamento. O uso das imagens deve ser feito com a menção ao nome do fotógrafo.

Mais informações e orientações para inscrição estão disponíveis no site do projeto.