São Paulo

Nesta quinta-feira (21), às 19h, a Livraria da Travessa recebe o lançamento do livro "Quase Verão" (ed. Diadorim, 140 págs.), do jornalista Renan Sukevicius.

O evento é gratuito e acontece na unidade de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, onde o autor conversará sobre a obra com a jornalista Gabriela Mayer, apresentadora do Café da Manhã, podcast da Folha no Spotify.

O jornalista Renan Sukevicius no auditório da Folha, no centro de São Paulo, durante a gravação de episódio do podcast Todas as Letras com convidados na plateia - Karime Xavier - 4.out.2019/Folhapress

A obra de Sukevicius, que também é autor do blog Todas as Letras na Folha, traz 16 contos sobre experiências no processo de transição para a vida adulta.

Nas narrativas, os personagens olham para o passado e refletem sobre momentos que mudaram suas vidas, passando por questões como masculinidade, vulnerabilidades e relações familiares.