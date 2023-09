No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol El Mundo falam sobre quem são e o que pensam os eleitores do ultradireitista Javier Milei.

O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, durante evento de campanha na última segunda-feira (25), em Buenos Aires - REUTERS

A dupla acompanhou um ato de campanha do presidenciável e conversou com seus seguidores. As eleições argentinas ocorrem no próximo dia 22 de outubro.

Os jornalistas também analisam o anúncio de Evo Morales de que irá tentar, agora pela sétima vez, concorrer à Presidência, o que vai contra a Constituição promulgada em seu governo, em 2009. Ouça o episódio:

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções. Nele, trata-se todas as semanas de três temas ocorridos nas Américas (Norte, Centro e Sul) em um espaço de meia hora.