A segunda edição do prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade está com inscrições abertas até o dia 11 de dezembro. O concurso busca reconhecer trabalhos cujos temas centrais são a cultura da doação, a solidariedade ou a atuação de organizações da sociedade civil.

Podem concorrer à premiação trabalhos publicados entre 1º de janeiro e 9 de dezembro de 2023 em veículos de comunicação profissionais ou universitários. O concurso é dividido em cinco categorias –vídeo, áudio, texto, fotografia e jovens jornalistas.

Vencedores do prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade podem receber até R$ 5.000 - Silvis

A categoria de jovens jornalistas é voltada para estudantes e profissionais recém-formados e aceita trabalhos de todos os formatos. A bonificação para o vencedor será de R$ 3.000. As demais categorias são voltadas para jornalistas profissionais e têm uma premiação no valor de R$ 5.000.

Outro pré-requisito para se inscrever no prêmio é participar do Curso MOL de Jornalismo para a Solidariedade. O workshop tem o objetivo de fornecer dados, sugestões de fontes, personagens e pautas. A formação é oferecida pelo Instituto MOL de maneira online e gratuita, pode ser acessada no site do evento.

A banca avaliadora do concurso é composta por profissionais de diversas regiões do país, como Daniela Arbex, Rodrigo Alves e Helena Corezomaé.

O regulamento completo está disponível no site do concurso, onde também podem ser feitas as inscrições na premiação.