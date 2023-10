São Paulo

O prêmio Cadeado de Chumbo, que escolhe as piores respostas de órgãos públicos a pedidos via LAI (Lei de Acesso à Informação), está com as inscrições abertas até esta terça-feira (31).

O concurso receberá, por meio de um formulário online, inscrições nas seguintes categorias:

Categorias do Prêmio Cadeado de Chumbo Lero lero quando a resposta é diferente da informação solicitada

Passa ou repassa quando o pedido "passeia" entre órgãos

E o vento levou quando o órgão alega que a informação sumiu ou não existe

Disco riscado quando o órgão repete seguidas vezes o mesmo argumento sem conexão com o pedido

Contorcionistas e malabaristas quando o órgão nega acesso à informação utilizando argumentos absurdos

Não fale conosco quando o órgão apenas não responde ao pedido

Entes públicos das três esferas (municipal, estadual e federal) e dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) podem ser premiados. A inscrição é aberta ao público geral, sem limite de contribuições.

O Cadeado de Chumbo é organizado pela Rede de Transparência e Participação Social e pelo Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, que reúnem entidades como Artigo 19, Open Knowledge Brasil, Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas).

Segundo os organizadores, o objetivo é chamar atenção para descumprimentos da transparência passiva determinada pela lei e promover uma discussão pela melhoria da gestão pública no tema.

Veja o edital completo da premiação deste ano neste link.