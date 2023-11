O jornal britânico The Guardian publicou neste mês a "The Long Read", uma edição especial impressa, em formato de revista, com conteúdos de sua seção de grandes reportagens.

A revista, de cem páginas, contém dez textos entre reportagens aprofundadas, ensaios e perfis. O conteúdo já havia sido publicado no site do jornal ao longo do último ano. O acesso às matérias originais, em inglês, é gratuito.

Revista The Long Read, do jornal britânico The Guardian, que reúne grandes reportagens, ensaios e perfis - Reprodução

A edição impressa está à venda no Reino Unido em lojas selecionadas e no site do jornal, pelo valor de 12,99 euros, o equivalente a cerca de R$ 70.

Dentre os textos da revista, há uma reportagem da jornalista Melissa Denes que conta a história da criminologista Betsy Stanko. Ela atuou em um projeto na polícia britânica para investigar o motivo de casos de estupro terem poucas soluções e como tentar mudar esse sistema.

Outro destaque é um perfil do cientista da computação alemão Joseph Weizenbaum, feito pelo escritor Ben Tarnoff. Weizenbaum foi o criador da primeira versão do que viria a se tonar um chatbot, ainda na década de 1960.

O formato de revista não é uma novidade para o jornal. O Guardian já havia publicado uma versão impressa de sua seção "Long Read" em 2013. Atualmente, as produções de profundidade também são publicadas pelo Guardian em formato de áudio, por meio do podcast "The Audio Long Read", disponível nas plataformas de streaming.