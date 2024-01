Com o intuito de ajudar jornalistas a compreender melhor o futuro da Covid-19 no mundo pós-pandemia, a National Press Foundation (NPF) vai realizar na próxima quinta-feira (11) um webinar para esclarecer sobre o uso de pílulas antivirais no tratamento da doença.

Os especialistas vão responder a questões sobre o acesso, os custos e a disponibilidade dos medicamentos antivirais, que são indicados para o tratamento de pacientes com maiores riscos de evolução para formas graves da Covid-19.

Webinar discute o uso de antivirais no tratamento da Covid-19 - Unsplash

Entre os palestrantes estão Meghan Pennini, diretora de Vacinas e Terapêutica do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA, Alexander Tin, repórter da CBS News, e Arti Barnes, diretor médico do Departamento de Saúde Pública de Illinois (EUA).

Esse é o segundo webinar da NPF com apoio do Projeto de Equidade e Educação de Vacinas contra a Covid-19, uma parceria entre mais de 230 organizações, que tem como objetivo estabelecer um diálogo em torno da educação sobre vacinas. No primeiro encontro, em setembro de 2023, especialistas discutiram as mudanças na cobertura vacinal da Covid-19. A gravação está disponível no YouTube.

O evento acontece a partir das 13h. A transmissão será feita em inglês, via Zoom, aplicativo de videochamadas, e os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio deste link.