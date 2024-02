O Pulitzer Center promoverá um seminário online sobre cobertura jornalística da legislação ambiental na Amazônia. A atividade ocorrerá na próxima quinta-feira (29), às 13h, por zoom.



Os jornalistas Vinícius Sassine e Lalo de Almeida, autores de projeto sobre mineração ilegal dentro de terras indígenas publicado pela Folha e financiado pelo Pulitzer Center, participarão.

Garimpo cerca a comunidade Hupiano, próximo ao Polo Base Xitei, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima - Lalo de Almeida/ Folhapress

Hyury Potter, jornalista autor do projeto Amazônia Minada, que monitora em tempo real mineração ilegal em áreas de conservação, e Claudio Almeida, coordenador de monitoramento da Amazônia e demais biomas do Inpe (Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais), também estarão na mesa.



O Pulitzer Center é uma organização sediada nos Estados Unidos que financia projetos de reportagem em temas como conflitos armados, desmatamento e mudanças climáticas. O Pulitzer Center não tem relação com o Prêmio Pulitzer, concedido pela Universidade de Columbia.



Para participar do evento, é necessário fazer inscrição neste link.