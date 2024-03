Durante o mês de março, às quintas-feiras, o projeto Empowering the Truth, do ICFJ (International Center for Journalists), promove um programa de treinamento online e gratuito para o combate à desinformação.

As aulas são voltadas para jornalistas, produtores de conteúdo, profissionais que trabalham com verificação de fatos e estudantes.

Serão realizadas 32 sessões, 4 em português, sobre técnicas para a produção e expansão do alcance de informações confiáveis - Getty Images/iStockphoto

Ao todo, serão realizadas 32 sessões, que abordarão técnicas para a produção e expansão do alcance de informações confiáveis. As aulas serão ministradas em sete idiomas: inglês, português, espanhol, francês, russo, árabe e indonésio.



A programação em português, conduzida por profissionais brasileiros, conta com quatro aulas, transmitidas nos dias 7, 14, 21 e 28 de março, sempre às 10h. Interessados podem participar de palestras em outros idiomas, que acontecem em horários diferentes. Os participantes que comparecerem a pelo menos três sessões poderão aplicar para mentorias para desenvolver projetos multimídia inovadores.



As transmissões do programa serão feitas via Zoom. É possível se inscrever por meio deste link.