Jornalistas mulheres e não-binárias de todo o mundo podem concorrer à bolsa Elizabeth Neuffer, oferecida pela International Women's Media Foundation (IWMF), até 21 de abril. É preciso ter proficiência em inglês e ao menos três anos de experiência na cobertura de temas de direitos humanos e justiça social.

A bolsa é mensal e cobrirá os custos de vida das jornalistas - Unsplash

As profissionais selecionadas irão participar de cursos e pesquisas no Centro de Estudos Internacionais do MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos EUA. Períodos de estágio nas Redações do The Boston Globe e The New York Times também estão previstos no programa.



A bolsa, mensal, cobrirá os custos de vida das jornalistas. A IWMF também subsidia seguro saúde, passagens aéreas de ida e volta e os custos do visto para as participantes fora dos EUA.



O programa tem duração de seis meses, com início em fevereiro de 2025. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.