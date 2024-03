A fundação Wikimedia, por meio do projeto Wikimedia Commons, está com inscrições abertas para o concurso Wiki Loves Cultura Popular (WLCP), que visa premiar os melhores registros audiovisuais sobre manifestações da cultura popular brasileira. Arquivos de fotografia, vídeo e áudio podem ser enviados até o dia 31 de março.

Segundo a entidade, o objetivo é encorajar as pessoas a produzir algum tipo de mídia sobre o patrimônio imaterial do país e publicá-las sob licença livre, para serem compartilhadas na Wikipédia e ao redor do mundo.



Serão aceitos fotos, vídeos e áudios sobre temas de culinária, dança, música, roupa, teatro e expressões orais, entre outros.



Para participar, os autores devem fazer o upload dos arquivos no Wikimedia Commons e selecionar a categoria de controle do Wiki Loves Cultura. As regras estão disponíveis no site da competição.



Originalidade, qualidade técnica e utilidade documental para a Wikipédia são os três critérios de seleção.

Além dos cinco melhores colocados, que receberão vales-presente de R$ 500 a R$ 2.500, os dez participantes que ilustrarem mais elementos da cultura popular brasileira serão reconhecidos no concurso.



Todos os arquivos enviados também serão analisados por um júri internacional, que poderá oferecer prêmios à parte do concurso brasileiro. Este ano, o WLCP tem uma categoria exclusiva para mídias do estado do Mato Grosso.