São Paulo

Esses são os 20 trainees escolhidos entre 774 inscritos para o 68º Programa de Treinamento em Jornalismo Diário da Folha, que neste ano tem ênfase em economia. O curso conta com o patrocínio da Philip Morris e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Na primeira fileira, Adson Dutra, Ana Beatriz Garcia, Anne Meire Ribeiro, Bruno Xavier e Arthur Guimarães; na segunda fileira, Diego Alejandro, Felipe Bramucci, Isabela Rocha, Ítalo Leite e João Pedro Capobianco; na terceira fileira, Lara Barsi, Laura Intrieri, Luana Franzão, Lucas Leite e Matheus dos Santos; na última fileira, Victória Batalha, Vitor Hugo Batista, Vitor Rosasco, Helena Schuster e Marcelo Pessini - Arquivo pessoal

Conheça os participantes:

Assim que se formou, o rondoniense Adson Dutra, 27, fez um "mochilão" pelo Brasil. Em nove meses, percorreu dez estados e reuniu boas histórias. Desembarcou em São Paulo em 2019, onde vem construindo carreira no jornalismo.

Baiana, Anne Meire Ribeiro, 22, está pela primeira vez em São Paulo para o treinamento na Folha. Estudante de jornalismo na Universidade Federal da Bahia (UFBA), ela tem interesse nas coberturas de cultura, economia e moda.

Criança, Arthur Guimarães furtava o jornal de manhã para irritar o pai. Nasceu daí o gosto pela notícia. Aos 23 anos, Arthur volta para São Paulo, onde nasceu, depois de uma temporada trabalhando na cobertura do Supremo Tribunal Federal.

Na hora do vestibular, Bruno Xavier, 22, titubeou entre jornalismo, biologia e relações internacionais. Com incentivo dos amigos, escolheu o primeiro. Há quase um ano, colabora na Agência Mural, veículo de jornalismo periférico.

Felipe Gaiotto Bramucci, 22, nasceu em Ilhéus (BA) e há dois anos decidiu cruzar o país para fazer jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Filho de bióloga, se interessa por pautas ambientais.

Helena Schuster, 25, morou a vida toda em Pelotas (RS), onde deixou a família, três vira-latas e as partidas de pádel. Lá trabalhou no Diário Popular como repórter de Cidades e descobriu seu gosto por contar histórias.

Isabela Rocha, 23, se formou em jornalismo nos EUA e trabalhou para o The Boston Globe. De volta a São Paulo, trabalha como freelancer e pratica natação nos poucos tempos livres.

Cearense de Paraipaba, Ítalo Leite, 26, filho caçula de um casal de comerciantes, mudou para Fortaleza para cursar letras, mas, dois anos depois, mudou para jornalismo. Literatura, fotografia e histórias de gente são suas paixões.

João Pedro Capobianco, 28, busca uma vida que lhe dê "mais que o mesmo todo dia". Mineiro, foi baixista de uma banda e federado em basquete. Mudou para o Rio para cursar relações internacionais. Tenta um novo caminho no jornalismo.

Ao fazer um podcast durante a graduação em administração pública pela FGV, Laura Intrieri, 25, percebeu que estava fazendo "quase tudo que um jornalista faz". Experimenta agora os desafios dessa profissão.

Formada em jornalismo pela USP, a paulista Luana Franzão, 23, gosta de livros de ficção, de vinis, de tocar piano e de "breaking news". Foi estagiária na CNN e na empresa TC Investimentos; hoje trabalha como freelancer.

Economista pela PUC-SP e especialista em ciência de dados pela FGV, Marcelo Pessini, 30, atuou como analista nas duas áreas e também já estudou ciências sociais. Encontrou no jornalismo uma forma de aliar comunicação e economia.

Ana Beatriz Rodrigues Garcia, 32, trocou o direito, sua primeira e "um tanto chata" formação, pelo jornalismo. Segue na USP, agora na ECA. Trabalha com redação publicitária. É fã das séries de terror de Mike Flanegan.

Victória Batalha, 28, nasceu em La Esperanza, a cidade mais alta de Honduras, mas mudou com a família, quando tinha quatro anos, para o Brasil. Morou em Petrolina (PE) e cursou jornalismo em Juazeiro (BA).

Aos 24 anos e formado em jornalismo, o paulistano Diego Alejandro já foi estagiário na Veja, onde escrevia sobre saúde, esporte e gastronomia. Soma ainda cultura entre as suas áreas de interesse.

A vontade de cobrir esporte levou Lara Barsi, 24, ao curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. Hoje, prefere economia. Para se aperfeiçoar, a niteroiense está pela primeira vez em São Paulo.

O "tan tan tan" que tocava nos triunfos brasileiros da F-1 compõe uma das primeiras memórias do paulista Lucas Leite, 25, que já trabalhou na cobertura de automobilismo. Também passou por grandes eventos, como CCXP e The Town.

Matheus dos Santos, 25, jornalista formado pela Unesp, tem a cultura pop estampada na pele por tatuagens do símbolo do "Homem-Aranha", uma referência ao "Guia do Mochileiro das Galáxias" e "Damn", álbum do rapper Kendrick Lamar.

Vitor Hugo Batista, 26, nasceu em Cuiabá (MT), mas estudou jornalismo na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ganhou fluência em francês depois de um semestre no sul da França. Tem experiência em assessoria de governo.

Formado em filosofia na USP, Vitor Rosasco quer migrar para comunicação. Vindo do interior de São Paulo, está prestes a concluir o mestrado sobre o tempo em "O Estrangeiro", de Albert Camus. É fã de ficção científica e de cinema.