A Folha promove na próxima terça-feira (23), em parceria com a União Europeia no Brasil, a palestra "Inteligência artificial, desinformação e democracia: desafios para a cobertura jornalística". O evento é gratuito e acontece no auditório do jornal, no centro de São Paulo, das 14h às 16h.

A palestra será ministrada pela jornalista Carme Colomina, pesquisadora especializada em União Europeia, desinformação e política global do Barcelona Centre for International Affairs (Centro de Relações Internacionais de Barcelona), e mediada pela jornalista Renata Galf, repórter da Folha.

Palestra organizada pela Folha e pela UE debate a desinformação, o uso da IA em campanhas eleitorais e o papel da cobertura jornalística - Catarina Pignato

O objetivo é debater o uso da inteligência artificial como recurso de campanha e de manipulação dos eleitores. Neste ano, haverá eleição para o Parlamento Europeu, para presidente dos Estados Unidos e, no Brasil, para prefeitos.

Outro ponto de discussão é o papel da cobertura jornalística na identificação de conteúdos gerados por IA e no combate à desinformação.

Aberta ao público, a palestra terá tradução simultânea do espanhol para o português. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo Sympla.

Data e horário: 23 de abril (terça-feira), das 14h às 16h

Local: Auditório da Folha (alameda Barão de Limeira, 425, 9º andar - Campos Elíseos)

