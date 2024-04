O Instituto Imprensa e Sociedade e a Transparência Internacional abriram inscrições para a edição de 2024 do Prêmio Javier Valdez de Jornalismo Investigativo Latino-americano.

Jornalistas podem inscrever trabalhos de investigação publicados em português, espanhol ou inglês - Unslplash

Jornalistas da América Latina e do Caribe podem inscrever trabalhos de investigação publicados em português, espanhol ou inglês entre 1º de julho de 2023 e 2 de junho de 2024 –também a data limite para as submissões.



O júri avaliará o impacto da reportagem e a relevância dos fatos revelados ao selecionar o vencedor. O prêmio é de US$ 5.000 (R$ 26 mil na cotação atual).



Javier Valdez Cárdenas (1967-2017) foi um jornalista mexicano. Fundador do periódico Ríodoce, escrevia sobre o tráfico de drogas no estado de Sinaloa. Em maio de 2017, Valdez foi assassinado por pistoleiros. Acusado de ser autor intelectual do crime, o narcotraficante Dámaso López Serrano se transformou em colaborador do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e está em liberdade condicional naquele país.



Mais informações sobre o prêmio neste link.