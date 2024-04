Priorizar interações presenciais, reservar um tempo longe de dispositivos e fazer tudo com moderação são algumas das dicas elencadas pela psicóloga Charlotte Armitage para ajudar jornalistas a gerenciarem seu tempo em frente a telas.

Em entrevista ao site britânico Journalism.co.uk, ela deu as dicas abaixo.

Segundo a psicóloga Charlotte Armitage, o excesso do uso de telas causa impactos negativos para o corpo e para o cérebro - Simardfrancois/Divulgação/Pixabay

Defina horários para se manter offline

Armitage sugere a criação de períodos diários em que os dispositivos permaneçam desligados. Na rotina matinal, por exemplo, um bom começo é levantar-se, tomar café da manhã e sair de casa antes mesmo de verificar o telefone pela primeira vez no dia.

Outra opção possível é estabelecer cômodos livres de telas, como a sala de jantar ou o quarto, para ganhar mais tempo interagindo verdadeiramente com as pessoas ao redor.

Reserve tempo de qualidade para relações importantes

Valorizar o tempo com as pessoas próximas, como pais, filhos e outros familiares, é importante para se proteger do estresse induzido pelo trabalho. Mas tempo de qualidade significa estar presente e, portanto, sem as distrações trazidas por dispositivos.

Priorize interações presenciais

Estar fisicamente com as pessoas é uma forma de melhorar a saúde mental. Conversar cara a cara em vez de ligar ou até encontrar-se com amigos mesmo que para jogar videogame também ajuda no gerenciamento do tempo de tela.

Lembre-se da moderação

Estabelecer limites ou reservar períodos específicos para usar telas são uma boa maneira de não se isolar sem se perder no tempo. Dessa forma, também é mais fácil ter a consciência do impacto dos dispositivos sobre si mesmo.

Seja firme com os limites

Responder a um e-mail no dia de folga ou almoçar com o celular sobre a mesa são pequenas ações às quais é difícil se desprender uma vez incorporadas à rotina. Reservar um tempo para se desligar do celular ajuda na descompressão e socialização.