A quarta edição do GNI Startups Lab, programa de aceleração do Google voltado para startups de jornalismo, está com inscrições abertas. A iniciativa foi criada pela Google News Initiative (GNI) em parceria com a Echos (Laboratório de Futuros Desejáveis).

O GNI dará a cada uma das startups selecionadas um incentivo de R$ 15 mil - AFP

Serão selecionadas 15 startups para participar do programa durante oito semanas. Cada uma deve receber um incentivo de R$ 15 mil. Ao final, as três iniciativas que mais se destacarem receberão um prêmio de R$ 25 mil.



Neste ano, o programa será voltado para negócios de jornalismo local, já iniciados ou ainda no papel, que forneçam à população informações para a tomada de decisões e exercício da cidadania.



Os participantes terão acesso à expertise da Echos e do Google em áreas como engajamento de audiência, modelos de negócio e geração de receita, por meio de workshops, mentorias remotas e uma semana de design sprint presencial no escritório do Google em São Paulo.



As inscrições podem ser feitas pelo site do programa até 2 de junho.