Jornalistas investigativos e ativistas de todo o mundo podem se inscrever para o Bertha Challenge 2025, que incentiva trabalhos de justiça climática. Os profissionais devem ter ao menos cinco anos de carreira e proficiência em inglês.

Ativistas climáticos seguram cartazes durante a greve das "Sextas pelo Futuro" em Berlim, na Alemanha - AFP

Nesta edição, a fundação propõe que os projetos respondam à pergunta: "Como a interligação entre interesses corporativos e poder político na agricultura está contribuindo para a crise climática global e o que as pessoas e comunidades estão fazendo para expor e combater isso?"



Os candidatos aprovados receberão uma bolsa anual de até US$ 64,9 mil (aproximadamente R$ 348 mil) para cobrir o equivalente ao salário recebido no veículo ou organização no qual trabalham.

A organização também oferece até US$ 10 mil para o desenvolvimento do projeto (R$ 53,6 mil). Trabalhos feitos em conjunto podem receber um acréscimo de US$ 5 mil (R$ 26,8 mil).



As inscrições podem ser feitas até 12 de julho, neste link. Além de preencher o formulário on-line, é preciso enviar uma versão do currículo em inglês, dois a quatro contatos de referências, um acordo assinado pela organização de origem e exemplos de trabalhos anteriores.