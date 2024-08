Nesta sexta-feira (23), às 14h30, o auditório do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, recebe o evento "Abolitionismus: periódicos brasileiros de língua alemã e imprensa antiescravista no país". O encontro também será transmitido pelo canal do Arquivo Nacional no YouTube.

Escritor e abolicionista brasileiro José do Patrocínio (1854 - 1905) - Domínio Público/Wikimedia Commons

A mesa-redonda, dentro das comemorações do bicentenário da imigração alemã para o Brasil, vai discutir a luta pelo fim da escravidão no século 19 sob diferentes perspectivas.

O tema será abordado a partir de periódicos brasileiros de língua alemã no processo de formação da esfera pública brasileira nas décadas de 1860 a 1880 e sua aproximação à imprensa negra abolicionista, atuante no período escravista.

A conferência reunirá pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que estudam a questão. Entre eles, Ana Flávia Magalhães Pinto, diretora-geral do Arquivo Nacional, Paulo Astor Soethe (UFPR/UFF) e Paulo Cruz Terra (UFF).

Também serão expostos painéis gráficos com informações sobre os periódicos em língua alemã publicados no Brasil na época.

As vagas presenciais são limitadas e sujeitas à lotação do espaço. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no link. Haverá emissão de certificado aos participantes.



O evento é organizado pelo Arquivo Nacional, secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e o Laboratório de Estudos de Memória Multilíngue Brasileira (uma iniciativa da UFF e da UFPR), em parceria com o Consulado Geral da República Federal da Alemanha no Rio de Janeiro.