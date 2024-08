Bairros de SP e Guarulhos sofrem apagão de energia elétrica

São Paulo

Diversos bairros das cidades de São Paulo e de Guarulhos, na região metropolitana, tiveram interrupção de energia elétrica na noite deste sábado (31). Há relatos de apagões em diversas regiões da capital, que teriam ocorrido por volta das 17h30.

Há registros de falta de luz em vários pontos da região central. Isso inclui alguns quarteirões da avenida Paulista, ponto turístico da capital, e também no bairro da Liberdade.

Região da Vila Augusta em Guarulhos, sem luz neste sábado (31); bairros da capital paulista também tiveram apagão - Gabriela Cassef/Folhapress

O apagão afetou inclusive o transporte público no centro da cidade. Por volta das 18h45, ao menos dez composições do sistema de trólebus, que é abastecido por cabos de energia, estavam parados na rua Conselheiro Furtado, próximo ao viaduto do Glicério, na Liberdade.

Na região do Paraíso, próximo à avenida Paulista, postes de iluminação no canteiro central da avenida Bernardino de Campos apresentavam falhas perto das 19h. A região no entorno da praça da Bandeira e a avenida 23 de Maio também ficaram no escuro.

A reportagem também recebeu relatos de falta de energia em Tucuruvi, na zona norte. Na zona leste, Jaçanã, Tatuapé, Belém e São Miguel Paulista tiveram o mesmo problema.

Em Guarulhos, houve interrupção de energia no centro e em bairros como Vila Rio, Jardim Moreira, Bosque Maia e Vila Augusta.

Prédios sem luz na Avenida 23 de Maio, na capital paulista - Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) confirmou o problema e afirmou que houve o "desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobrás". O órgão afirma que ainda aguarda informações para analisar a causa do problema.

A nota do ONS diz ainda que houve uma "interrupção de carga de cerca de 870 MW" após o desligamento dos equipamentos da subestação. "As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível."

A Enel Distribuição SP, responsável pelo serviço na região metropolitana, afirmou que os problemas ocorrem por causa de uma "ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel".

"A companhia está trabalhando com manobras remotas para reduzir o número de clientes impactados nas regiões Leste e Norte da área de concessão", afirmou, em nota. A Enel não informou quantos bairros foram impactados pela falta de luz.