São Paulo

O Centro de Educação e Cultura Margem da Palavra, dirigido pela professora Lucy Migliaccio, linguista e consultora de língua portuguesa da Folha, lançou um curso online de gramática voltado para vestibulares e concursos, que também se aplica a jornalistas.

A formação EAD, disponível na plataforma Hotmart por R$ 480, conta com 39 aulas gravadas e soma mais de 12 horas de conteúdo.

Cada aula, com duração média de 20 minutos, aborda os principais tópicos gramaticais de maneira objetiva. "O conteúdo é bem direto; para falar de regência verbal, por exemplo, eu já vou direto nos verbos mais perigosos", explica Lucy.

A professora Luciana Migliaccio, a Lucy, na sala do seu curso Margem da Palavra, no Brooklin, na zona sul de SP - Danilo Verpa - 7.jul.20/Folhapress

Os alunos têm acesso a exercícios práticos em cada aula, slides com resumos, e um canal no WhatsApp para tirar dúvidas, com o suporte de três professoras. O acesso ao curso é vitalício, permitindo também que as aulas sejam assistidas offline após download.

Além disso, a formação inclui dicas estratégicas para aprimorar o uso do idioma, promovendo uma comunicação mais eficaz. Após o curso, que pode ser feito em seis semanas, os alunos podem pedir certificado de conclusão ao Margem da Palavra.

Lucy Migliaccio, formada em linguística pela Universidade de São Paulo (USP), valoriza a boa comunicação —que não segue rigorosamente as regras no cotidiano—, mas enfatiza a importância de dominar a língua culta.

"Se tem alguém falando diferente, o fenômeno existe, mas também existe o padrão culto, que demonstra escolaridade mais alta e maior prestígio social, e é este que é cobrado em exames e por leitores de veículos de imprensa", diz.

Com 27 anos de experiência em cursinho pré-vestibular, somando mais de 80 mil alunos, Lucy ressalta que o curso EAD é útil para profissionais da comunicação. "Jornalistas utilizam a linguagem formal com frequência e nem sempre recebem formação gramatical suficiente durante a graduação universitária", afirma.