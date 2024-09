São Paulo

A Folha promove na próxima terça-feira (17), às 9h, um encontro de leitores com a ombudsman Alexandra Moraes. O evento comemora os 35 anos da criação do cargo no jornal —o primeiro do Brasil a implementar um representante do leitor em seu quadro, em 1989.

Até o início de maio, Alexandra foi secretária-assistente de Redação da área de Produção da Folha. No jornal há 23 anos, passou por várias editorias, em funções como repórter, editora-adjunta da Ilustrada, editora da Ilustríssima e editora de Diversidade.

A ombudsman Alexandra Moraes na Redação da Folha, na região central de São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Gratuito, o encontro acontece no auditório da Folha, na região central de São Paulo. Após a conversa, repórteres do jornal conduzirão os leitores em um tour pela Redação. Para participar, basta se inscrever por meio do formulário.

Alexandra Moraes é a 15ª jornalista a exercer a função. Antes, o cargo foi assumido por Caio Túlio Costa, Mario Vitor Santos, Junia Nogueira de Sá, Marcelo Leite, Renata Lo Prete, Bernardo Ajzenberg, Marcelo Beraba, Mário Magalhães, Carlos Eduardo Lins da Silva, Suzana Singer, Vera Guimarães, Paula Cesarino Costa, Flavia Lima e José Henrique Mariante.